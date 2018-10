Perché l’Europa sognata dai gialloverdi non esiste e mai esisterà

Verdi - proposte progressiste e mai ambigue. Perché l’onda ecologista ha investito l’Europa : Ieri l’Europa ha avuto una scossa verde, o, per meglio dire, ne ha avute tre: in Baviera, in Belgio e in Lussemburgo si sono svolte elezioni chiave (rispettivamente, statali, amministrative e legislative) che hanno un minimo comune denominatore, ossia la chiara, incontestabile affermazione dei partiti Verdi come una forza politica vincente in tutta Europa, pochi mesi dopo le elezioni locali in Olanda che hanno portato, tra l’altro, a diventare ...

Perché l’Europa vuole liberalizzare al 100% i viaggi in pullman : (Foto: Flixbus) Un anno fa la Commissione europea ha messo nero su bianco la sua proposta di legge per liberalizzare il mercato dei pullman e degli autobus lungo le strade del vecchio continente. Bruxelles la considera una questione di sviluppo, posti di lavoro e servizi ai cittadini. Ma anche un gancio per intervenire sull’inquinamento prodotto dal trasporto su gomma. Una ricerca di Ce Delft, centro studi olandese specializzato in tematiche ...

Euro - se la moneta unica non funziona è Perché l’Europa non è (davvero) unita : La nascita di un’Europa veramente unita si è arenata ultimamente in una fase di stallo molto pericolosa che può davvero portare alla sua disfatta. Gli ideali, anche di fratellanza, non solo di convenienza economica, che hanno indotto nel 1957 Germania, Italia, Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo a unire le proprie forze nel trattato di Roma del 1957 per mettere la prima pietra verso la costruzione di una Unione Europea sembrano ...

Perché malgrado tutto l’Europa ci conviene : Da dove ripartire per convincere opinioni pubbliche nazionali scettiche e disilluse, quando non apertamente ostili, che l'Europa tutto compreso ci conviene? Operazione difficile in questo contesto politico, ma non impossibile.Sappiamo che la crisi di fiducia nel progetto europeo è soprattutto la conseguenza delle difficoltà emerse in Europa nella gestione della drammatica crisi economica e finanziaria del 2008/2009 e degli anni ...