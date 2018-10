Per un pugno di dollari in più

Tap - tre parlamentari invocano passo indietro. I No Tap chiedono le dimissioni degli M5S : “Traditi Per un pugno di voti” : “Anche Conte sbaglia. Sul Tap non ci possono essere penali”. Parola di tre esponenti del M5S che, spinti anche dalla reazione furibonda dei No Tap, tentano la fronda parlamentare o almeno di mettere a verbale la richiesta al governo di un passo indietro sul gasdotto dopo la decisione di proseguire con l’opera per evitare la soccombenza a pesanti penali. Nelle stesse ore, infatti, il Movimento No Tap denuncia tutto il proprio ...

Pugno duro del presidente Trump : frontiere “blindate” anche Per i rifugiati : Il presidente valuta un decreto per chiudere i confini. Il Pentagono invia mille soldati sul fronte messicano

Pugno duro di Trump : frontiere blindate anche Per i rifugiati : L'economia Usa è in corsa per chiudere il 2018 con una crescita a +3% una performance straordinaria che non si registrava dal 2005, ovvero da prima della grande crisi. Ed è guardando questi dati che ...

Pugno duro di Trump : frontiere blindate anche Per i rifugiati : Pugno di ferro con i migranti e guanto di velluto con l’economia. Così Donald Trump marcia spedito verso le elezioni di Midterm galvanizzando la sua «maggioranza silenziosa», e cercando di neutralizzare le spallate dei detrattori e le possibili ricadute dei pacchi bomba. ...

JANE ALEXANDER/ “La proposta? Un pugno allo stomaco” - dolci parole Per Elia Fongaro (Grande Fratello Vip) : JANE ALEXANDER ha ricevuto una proposta di matrimonio dal fidanzato Gianmarco Amicarelli. L'attrice non è apprezzata da tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:27:00 GMT)

Pugno duro dell’UEFA : Rubin Kazan squalificato dalle coppe Per violazione del Financial fair play : Pugno duro dell’UEFA contro il Rubin Kazan che è stato penalizzato con un anno di esclusione dalle coppe L’Uefa ha squalificato per 1 anno il Rubin Kazan per violazione delle regole sul Financial fair play. Al club, attualmente quinto nel campionato russo, sarà interdetta la partecipazione alle competizioni continentali se si dovesse qualificare nei prossime due anni. Adesso spetta al Rubin Kazan decidere se accettare la ...

Palermo - colpito da un pugno in faccia Per un parcheggio : muore dopo un mese in ospedale : La vittima, il 53enne Salvo Terrasi, aveva avuto un diverbio con un ventenne che lo accusava di aver parcheggiato la moto in un posto a lui riservato. Il giovane aveva sferrato un pugno in faccia all’uomo davanti a un bar di Campofelice di Roccella, Palermo. Morto dopo quasi un mese in ospedale dove era ricoverato in coma.Continua a leggere

Raggi pugno in faccia a Grenier / Video - il difensore del Monaco Perde la testa e viene espulso : L'ex difensore del Palermo ora al Monaco Andrea Raggi perde la testa e rifila un pugno a Clement Grenier ex Roma ora al Rennes Clement Grenier. Video dell'episodio in campo.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:30:00 GMT)

Quattromila in corteo Per Domenico Lucano. E lui saluta con il pugno chiuso : Sono arrivati in almeno Quattromila per manifestare la loro solidarietà al sindaco dell'accoglienza, dando vita ad un corteo multietnico e colorato. Al grido «siamo tutti...

Riace - migliaia in piazza Per Lucano. E lui saluta in lacrime col pugno chiuso : Salvini: "Anm e Quirinale non dicono nulla?". Gli slogan: "Mimmo libero e "Riace non si arresta". Presenti esponenti politici e molte associazioni

Riace - 3mila in marcia Per Mimmo Lucano “Tieni duro e continua a lottare sempre”. E il sindaco saluta con il pugno chiuso : Oltre tremila persone arrivata da tutta Italia hanno sfilato nelle strade di Riace per manifestare solidarietà a Domenico Lucano, il sindaco della cittadina calabrese arrestato martedì per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I manifestanti si sono riversati nel paesino da tutte le regioni, con nutrite rappresentanze da Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia. “Arrestato Lucano per arrestare un modello di integrazione ...