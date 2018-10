Patty Pravo | arriva il doppio cd live registrato a Venezia e a Verona

VLADIMIR LUXURIA È Patty PRAVO/ Video : "Bene nelle movenze - meno nella voce" (Tale e Quale Show 2018) : nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018, VLADIMIR LUXURIA veste i panni di PATTY PRAVO. Riuscirà a raggiungere il tris di vittorie dopo Ivan Cattaneo?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:42:00 GMT)

Le imitazioni di Tale e Quale Show del 26 ottobre - dalla doppia Mina a Patty Pravo per il primo gran finale : Per la puntata di Tale e Quale Show del 26 ottobre è tutto pronto in vista della prima finale. Questa sera, infatti, ci sarà il gran finale per quella che riguarda la prima parte della gara tra i concorrenti di quest’anno, ovvero dell’ottava edizione. Ogni anno la formula prevede una prima finale e successivamente una gara nella gara tra i primi classificati dell’anno corrente e i concorrenti più bravi dell’anno precedente. Soffermandoci ...

Vladimir Luxuria è Patty Pravo/ Video - a caccia del tris di vittorie con Pazza idea? (Tale e Quale Show 2018) : Nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018, Vladimir Luxuria veste i panni di Patty Pravo. Riuscirà a raggiungere il tris di vittorie dopo Ivan Cattaneo?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:13:00 GMT)

Patty Pravo : la ragazza del Piper ritorna con un doppio live realizzato al Teatro La Fenice di Venezia : Domani, venerdì 26 ottobre, uscirà “Patty Pravo live” (Azzurra Music), un doppio CD live della straordinaria Patty Pravo per rivivere le emozioni dei due concerti realizzati al Teatro La Fenice di Venezia (24 febbraio 2018) e al Teatro Romano di Verona (4 settembre 2018). Patty Pravo, inoltre, incontrerà i fan e firmerà le copie del disco in due speciali appuntamenti a Milano e Roma: domani alle ore 17.00 presso l’Hosteria della Musica alla ...

Le date dell’instore tour di Patty Pravo per il nuovo album live : Manca ancora poco per l’uscita del nuovo lavoro di Patty Pravo, la ragazza del Piper e artista inarrestabile che dagli anni sessanta continua a collezionare successi e a pubblicare album apprezzati dal pubblico e dalla stampa. Il 26 ottobre verrà pubblicato il nuovo album e ci sono già le date dell’instore tour di Patty Pravo che incontrerà i propri fan per un firmacopie. “Patty Pravo live” è il titolo del disco che uscirà il 26 ottobre su ...

“Io amo così”. Patty Pravo la confessione dell’ex ragazza del Piper accende i fan : Alla soglia dei 70 anni la ragazza del Piper non ha nessuna voglia di smettere. Patty Pravo continua dritta per la sua strada raccogliendo consensi e applausi ad ogni passo. Ad amarla però non è solo il pubblico ma anche i colleghi, uno su tutti: Franco Califano. Almeno artisticamente. Si perché Patty si è trovata a sua insaputa inserita nel testamento del Califfo. «Un regalo inaspettato quello che mi è arrivato quest’estate: essere scelta da ...

Un inedito di Califano per Patty Pravo : ROMA, 15 SET - "Un regalo inaspettato quello che mi è arrivato quest'estate: essere scelta da Franco Califano nel suo testamento artistico mi ha emozionato": Patty Pravo racconta a Vincenzo Mollica al ...

In arte Patty Pravo - Nicoletta Strambelli/ Da Venezia a Londra con Pino Strabioli - mai più a Sanremo! : Lo speciale di Rai Tre su Patty Pravo racconta grande parte della sua carriera. Tanti ospiti spezzettano l'intervista di Pino Strabioli, tra cui Nina Zilli e Giuliano Sangiorgi.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 06:17:00 GMT)

