Pattinaggio Artistico | Golden Bear Zagabria 2018 | Daniel Grassl trionfa nel singolo

Pattinaggio Artistico - Skate Canada 2018 : Hubbell/Donohue trionfano nella danza - doppietta dopo Skate America : Madison Hubbell e Zachary Donohue hanno vinto la prova di ice dance a Skate Canada 2018, seconda tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. Gli statunitensi, che avevano già chiuso al comando dopo la rhythm dance, sono riusciti a difendere il vantaggio nel programma libero e si sono così imposti con un totale di 200.76 punti precedendo di ben cinque lunghezze la coppia russa composta da Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (195.17). I due ...

Pattinaggio Artistico - Skate Canada 2018 : Hubbell/Donohue trionfano nella danza - doppietta dopo Skate America : Madison Hubbell e Zachary Donohue hanno vinto la prova di ice dance a Skate Canada 2018, seconda tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. Gli statunitensi, che avevano già chiuso al comando dopo la rhythm dance, sono riusciti a difendere il vantaggio nel programma libero e si sono così imposti con un totale di 200.76 punti precedendo di ben cinque lunghezze la coppia russa composta da Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (195.17). I due ...

Pattinaggio Artistico - Skate Canada 2018 : Elizaveta Tuktamysheva in trionfo - Yamashita si ferma a 26 centesimi! Medvedeva rinasce : Elizaveta Tuktamysheva ha vinto Skate Canada 2018, seconda tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. La Campionessa del Mondo 2015 è tornata alla grande e ha incominciato al meglio la sua seconda vita agonistica imponendosi con un totale di 203.32 punti, appena 26 centesimi meglio di Mako Yamashita. La russa, che aveva letteralmente dominato il programma corto guadagnando addirittura otto punti di margine nei confronti della nipponica, ha ...

Pattinaggio Artistico - Skate Canada 2018 : Shoma Uno vince la tappa in rimonta - secondo posto per il canadese Messing : Proseguono le competizioni presso la Place Bell di Laval, Quèbec, impianto sportivo questa settimana teatro di Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo una bellissima gara, il pattinatore giapponese Shoma Uno ha conquistato la prima posizione in rimonta dopo la seconda piazza dello short, pattinando un programma libero dal contenuto tecnico spaventoso. Il Vice Campione Olimpico, sulle ...

Pattinaggio Artistico - Skate Canada 2018 : Vanessa James e Morgan Ciprès trionfano nelle coppie di artistico - secondi i cinesi Cheng Peng-Yang Jin : Arriva il primo verdetto dalla Place Bell di Laval (Quèbec), impianto sportivo che questa settimana sta ospitando Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. La coppia di artisitco formata da Vanessa James e Morgan Ciprès ha confermato la leadership già ottenuta nel segmento di gara più breve, conquistando per la prima volta in carriera la prima posizione in una tappa di Grand Prix. Gli atleti ...

Pattinaggio Artistico - Skate Canada 2018 : Hubbell e Donohue al comando - prova di forza nella rhythm dance : La coppia statunitense ha mostrato i muscoli e ha guadagnato la prima posizione con il punteggio di 80.49 , nuovo personale per i vicecampioni del mondo che hanno migliorato di 1.3 punti quanto fatto ...

Pattinaggio Artistico - Skate Canada 2018 : Elizaveta Tuktamysheva è tornata! Prima nel corto - delude Medvedeva : L'allieva di Alexei Mishin si è lasciata alle spalle le giapponesi Wakaba Higuchi , 66.51, e Mako Yamashita , 66.30, : la vicecampionessa del mondo è piaciuta sulle note di Energia e la 16enne di ...

Pattinaggio Artistico - Skate Canada 2018 : Hubbell e Donohue al comando - prova di forza nella rhythm dance : prova di forza di Madison Hubbell e Zachary Donohue nella rhythm dance di Skate Canada 2018, seconda tappa del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico. La coppia statunitense ha mostrato i muscoli e ha guadagnato la prima posizione con il punteggio di 80.49, nuovo personale per i vicecampioni del mondo che hanno migliorato di 1.3 punti quanto fatto due settimane fa all’International Classic. I 27enni si sono particolarmente distinti sul ...

Pattinaggio Artistico - Skate Canada 2018 : Elizaveta Tuktamysheva è tornata! Prima nel corto - delude Medvedeva : Elizaveta Tuktamysheva sorprende tutte e realizza il miglior punteggio nel programma corto femminile a Skate Canada 2018, seconda tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. La russa ha seguito un esercizio bellissimo sulle note di Assassin’s Tango di John Powell ed è stata premiata con un rilevante 74.22, suo miglior punteggio personale (quatto decimi meglio di quanto fatto al Finlandia Trophy tre settimane fa). La Campionessa del ...

Pattinaggio Artistico - Skate Canada 2018 : che sorpresa nello short maschile! Keegan Messing in prima posizione - Shoma Uno al secondo posto : Si è concluso con un esito sorprendente il bellissimo short program della categoria individuale maschile di Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Place Ball di Laval, Quèbec. Il pattinatore padrone di casa Keegan Messing si è infatti portato saldamente al comando della classifica pattinando un programma stellare sulle note di “You’ve Got A ...

Pattinaggio Artistico - Skate Canada 2018 : Vanessa James e Morgan Ciprès al comando dopo lo short program - inseguono Peng-Jin : L’impianto sportivo Place Belle di Laval, nel Quebec, da oggi ospita Skate Canada 2018, seconda tappa della ventiquattresima edizione del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Nella specialità delle coppie di artistico, Vanessa James e Morgan Ciprès si sono portati al comando della classifica dopo lo short program, gara di apertura dell’intera competizione. I francesi allenati da John Zimmerman e Jeremy Barrett, ...

Pattinaggio Artistico - Skate Canada 2018 : Evgenia Medvedeva e Shoma Uno i favoriti. Poca concorrenza per James-Ciprès e Hubbel-Donohue : L’impianto Place Bell di Laval, Quèbec, ospiterà questo fine settimana Skate Canada 2018, seconda tappa della ventiquattresima edizione dei circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Tra le quattro gare in programma, la più avvincente sarà senza dubbio quella individuale femminile che, almeno sulla carta, vede partire in pole position per conquistare il gradino più alto del podio la vice Campionessa Olimpica Evgenia ...

Pattinaggio Artistico - Skate America 2018 : tra esordi felici e nuovi inizi. La magica tappa di Charlène Guignard-Marco Fabbri e Matteo Rizzo : Buona, anzi buonissima la prima. Decisamente positivo il bilancio azzurro all’indomani di Skate America 2018, prima tappa della ventiquattresima edizione del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Sul ghiaccio della Angel of the Winds di Everett, nello stato di Washington, il singolista Matteo Rizzo e i danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno ben impressionato pubblico e giuria, raccogliendo meritati ...

Pattinaggio Artistico - Skate Canada 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La città di Laval, nel Quèbec, ospiterà questo fine settimana Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Nonostante non sia prevista la partecipazione di atleti italiani, non mancherà certo il grande spettacolo grazie alla presenza di pattinatori di punta del calibro di Shoma Uno ed Evgenia Medvedeva (entrambi vice Campioni Olimpici in carica) la coppia di artistico Vanessa James-Morgan ...