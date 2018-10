Pari e spettacolo al San Paolo! Napoli | pazienza e fiducia da grande squadra | la Roma

sportfair

(Di domenica 28 ottobre 2018) Ilpareggia in extremis contro unaforte e grintosa: Mertens e compagni bravi a non perdere la testa e giocare confino allo scadere La domenica della 10ª giornata di Serie A si chiude con il big match del San Paolo fra. Un match divertente e molto bello da vedere, che ha visto affrontarsi due grandi realtà del nostro calcio. Partenopei chiamati al successo, per non perdere il passo della Juventus, vittoriosa a fatica sull’Empoli sabato, ma che vengono fermati da una buona, combattiva e grintosa. Rispettato il copione che ci si aspettava ancora prima del fischio iniziale:che per caratteristiche impone il suo gioco,che difende compatta e riparte. A passare in vantaggio però sono proprio i giallorossi che, con un Dzeko finalmente in giornata costruiscono un’azione da gol che si sviluppa dalla destra e si conclude con ...