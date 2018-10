Strage in Sinagoga a Pittsburgh - Papa : tutti feriti da disumano atto di violenza : Papa Francesco all'Angelus ha espresso il suo dolore per la Strage nella Sinagoga di Pittsburgh. " tutti siamo feriti da questo disumano atto di violenza ", ha detto bergoglio, che ha manifestato la sua "vicinanza alla citta' di Pittsburgh, negli Stati Uniti d'America, e in particolare alla comunità ebraica, colpita ieri da un terribile attentato nella Sinagoga ". "L'Altissimo - ha ...

La ragazza nata da una violenza e rifiutata dalla madre incontra il Papa : "Mi ha dato due rosari - uno è per lei se vorrà incontrarmi" : La storia di Luisa Velluti non è nuova. Già un anno fa la sua storia era stata trattata su moltissimi giornali e nella puntata di Chi l'ha Visto di ieri 10 ottobre ci sono state due sorprese. Una di queste, un incontro col Papa, che l'ha omaggiata con 2 doni molto preziosi.Luisa Velluti è una ragazza abbandonata alla nascita dalla madre in provincia di Belluno; per anni ha cercato la donna che l'ha messa al mondo e ...