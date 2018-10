Papa | giovani spesso senza ascolto

Sinodo : il Papa chiede scusa ai giovani - 'non vi abbiamo dato ascolto' : Papa Francesco chiede scusa ai giovani perché non sono stati ascoltati abbastanza. 'Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti: scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto; se, anziché ...

Sinodo : il Papa chiede scusa ai giovani - "non vi abbiamo dato ascolto" : Papa Francesco chiede scusa ai giovani perché non sono stati ascoltati abbastanza. "Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti: scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto; se, anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le orecchie. Come Chiesa di Gesù desideriamo metterci in vostro ascolto con amore, certi di due cose: che la vostra vita è preziosa per Dio, ...

I giovani del Sinodo al Papa : "Grazie per averci dato spazio : Ha bisogno di ritrovare la speranza e di vivere la felicità che si prova nel dare più che nel ricevere, lavorando per un mondo migliore'. 'Noi vogliamo affermare - continuano i giovani del Sinodo - ...

Papa : Giornata Missionaria Mondiale - insieme ai giovani : questa è la strada : Gesù, ha sottolineato il Papa, 'cerca di correggere i suoi discepoli convertendoli dalla mentalità del mondo a quella di Dio'. 'Gesù - ha continuato - sa che Giacomo e Giovanni sono animati da grande ...

Papa Francesco incontra giovani e anziani di tutto il mondo il 23 ottobre : I giovani e gli anziani di tutto il mondo saranno i protagonisti di un incontro con Papa Francesco che si terrà il prossimo 23 ottobre presso l'Augustinianum, nell'ambito del Sinodo dei vescovi in Vaticano. 'La saggezza del tempo' è il ...

Sinodo - Il Papa ai giovani : 'Innamoratevi della libertà' : Ognuno dei vostri popoli si esprime nell'arte, nella cultura, nella scienza, nella festa. Il populismo è il contrario del popolare, è chiusura. State attenti '. 'Come vincere questa mentalità che ...

Papa Francesco : incontro con i giovani - 'oggi sono un po' di moda i populismi' - che sono 'il contrario del popolare'. Mentalità ostile all'... : 'Il popolare è la cultura del popolo, che si esprime nell'arte, nella cultura, nella scienza, nella festa Ogni popolo fa testa a suo modo'. 'Il populismo è il contrario', la tesi di Francesco: 'È la ...

Papa Francesco : messaggio video ai giovani - "andate avanti - senza paura - con coraggio" e "un consiglio : parlate con i vecchi" +++ : "Andate avanti, senza paura, con coraggio, in dialogo". È il saluto che Papa Francesco, direttamente dall'Aula Paolo VI dove è in corso il Sinodo dei vescovi, rivolge ai giovani di tutto il mondo. A fermare il Papa e a chiedergli un messaggio video è mons. Emmanuel Gobilliard, vescovo ausiliare di Lione e membro del Sinodo eletto dalla Conferenza episcopale francese. È stato ieri sera il ...

Sinodo - Papa : non lasciare i giovani soli : 13.35 "Non lasciamo i nostri ragazzi soli nelle mani di tanti mercanti di morte che opprimono la loro vita e oscurano la loro visione".Lo ha detto Papa Francesco durante l'omelia nella messa di apertura del Sinodo sui giovani. Il Papa esorta a "rovesciare le situazioni di precarietà, di esclusione e di violenza, alle quali sono esposti i nostri ragazzi.I giovani, frutto di molte delle decisioni prese nel passato, ci chiamano a un maggior ...

Il Papa : «Non lasciamo i giovani in balia dei mercanti di morte» : E costruite nell'entusiasmo un mondo migliore di quello attuale!'. Papa Francesco conclude la sua omelia nella messa di apertura del XV Sinodo ordinario dei vescovi citando le parole di Paolo VI ai ...