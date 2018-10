Paolo Nespoli va in pensione | lo Spazio | la mamma | la poesia

Spazio : l’astronauta Paolo Nespoli va in pensione - farà l’ingegnere : L’astronauta italiano Paolo Nespoli va in pensione, lascia l’Agenzia Spaziale Europea e torna alle origini: “Mi piacerebbe lavorare come ingegnere, seguire un progetto tecnico, magari con i satelliti“, ha raccontato al Corriere della Sera. Nespoli, in una lunga intervista, ha raccontato le difficoltà delle missioni in orbita (“Nelle prime quattro settimane a bordo sono scemo, ma poi divento uno dei pochi che riesce ...