Pallavolo – Serie A1 | la Banca Valsabbina Millenium paga l’emozione dell’esordio | Novara

Pallavolo – Serie A1 Femminile : prima di campionato con ko per Club Crai Italia : Una netta sconfitta per il Club Crai Italia nella prima giornata di Serie A1 Femminile Parte con una sconfitta per 3-0 (25-21, 25-15, 25-18) l’avventura del Club Italia Crai nella Samsung Volley Cup. La prima giornata di campionato, oggi, ha visto la formazione allenata da Massimo Bellano impegnata sul campo della Saugella Team Monza. Il pomeriggio pre-gara si è aperto all’insegna delle emozioni con le premiazioni delle ragazze ...

Pallavolo - splendido gesto della Lega di serie A Femminile : le atlete serbe che militano in Italia riceveranno una targa : La Lega Pallavolo serie A Femminile premia le atlete serbe medaglia d’oro ai Mondiali in Giappone Celebrate sul campo per le emozioni ‘Mondiali’ che hanno saputo regalare a tutti gli sportivi. Le 14 azzurre della Nazionale di Davide Mazzanti, splendide protagoniste dell’argento iridato in Giappone, non saranno le uniche atlete omaggiate di una targa dalla Lega Pallavolo serie A Femminile. A dimostrazione dei valori ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : comincia ufficialmente il campionato - si parte con Imoco-Pomì : Su tutti i campi ci sarà un ricordo di Sara Anzanello, targhe celebrative invece per le azzurre reduci dai Mondiali Nello stesso scenario che ospitò lo scorso maggio Gara-4 di Finale Scudetto, la Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile riparte a una settimana di distanza dall’argento mondiale conquistato in Giappone dalla Nazionale di Davide Mazzanti. Al PalaVerde di Treviso, sabato alle 20.30 in diretta su Rai Sport + HD, le ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : banco di prova importante per il Club Italia - domani la sfida contro l’Olimpia Bergamo : La gara di domani mette di fronte due formazioni che stanno attraversando un ottimo periodo di forma Dopo l’ottimo avvio di stagione, nel quale il Club Italia Crai ha saputo mettere in cassaforte due vittorie consecutive e cinque punti in classifica, i ragazzi di Monica Cresta si preparano ad un altro banco di prova importante. domani alle ore 17 (diretta su Lega Volley Channel) al Palazzetto dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, ...

Pallavolo Femminile Serie A : domani la presentazione dei calendari : Pallavolo Femminile Serie A, domani verranno presentati i calendari della nuova stagione dopo la splendida cavalcata azzurra ai Mondiali domani dalle 11.30, la Lega Pallavolo Femminile Serie A terrà l’annuale presentazione dei campionati negli studi RAI di via Mecenate, con la bellissima novità che saranno trasmessi per la prima volta in diretta su Rai Sport+HD, canale 57 e 58 del digitale terrestre. All’evento saranno presente ...

Pallavolo - mercoledì la presentazione del Campionato di Serie A Femminile : La presentazione del Campionato di Serie A Femminile sarà in diretta su Rai Sport + HD mercoledì 24 ottobre alle 11.30 Sarà ancora targata Rai la grande Pallavolo italiana. Dopo aver seguito l’intera avventura della Nazionale di Davide Mazzanti, splendida medaglia d’argento ai Mondiali in Giappone, con risultati d’ascolto straordinari, Rai Sport + HD trasmetterà in diretta la presentazione del 74° Campionato di Serie A ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : seconda vittoria consecutiva per il Club Italia Crai - battuto 3-2 il Pag Taviano : Gamba e compagni sono riusciti a ripetersi all’esordio in casa, superando la Pag Taviano con un tanto sofferto quanto importante 3-2 seconda vittoria consecutiva per il Club Italia Crai in quest’avvio stagionale. Dopo il successo ottenuto sul campo della Tuscania, infatti, Gamba e compagni sono riusciti a ripetersi nell’esordio in casa, superando la Pag Taviano con un tanto sofferto quanto importante 3-2 (27-25, 25-18, 24-26, 23-25, ...

Pallavolo – La Serie A torna in campo con un tributo alle ‘Ragazze Terribili’ : Tra una settimana il tributo del Campionato più bello del mondo alle ‘Ragazze Terribili’ protagonista ai campionati del mondo 2018 La Serie A di Pallavolo femminile, che inizierà il Campionato di A1 il prossimo fine settimana con l’anticipo di sabato 27 ottobre, si prepara a tributare nella 1^ giornata un grande riconoscimento e grAzie alle azzurre, le #RagazzeTerribili – le hanno definite – vice campionesse del ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile - domenica 20 ottobre in programma tutte le partite dei Gironi A e B : domenica si gioca l’intera terza giornata del campionato italiano di Serie A2 Femminile di Pallavolo, ecco il programma completo Mentre tutta l’Italia tiene il fiato sospeso per l’avventura della Nazionale di Davide Mazzanti in Giappone, la Samsung Volley Cup di Serie A2 procede spedita verso la terza giornata di Regular Season. domenica 20 ottobre, in programma tutte le partite del Girone A e del Girone B. GIRONE A In ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile : il Club Italia Crai pronto all’esordio casalingo - domani il match contro Pag Taviano : I ragazzi guidati da Monica Cresta sono reduci da una gara più che convincente, vinta con un netto 3-0 sul campo della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania Dopo la vittoria ottenuta nella prima gara ufficiale di questa Serie A2 Credem Banca 2018-2019, il Club Italia Crai Maschile è pronto per il suo esordio stagionale in casa. Alle 17.00 di domani, infatti, Recine e compagni affronteranno la Pag Taviano in quello che sarà il primo match ...

Pallavolo – Serie A2 femminile : tutti i risultati della seconda giornata del Girone A e B : Sono le tre squadre a punteggio pieno al termine della seconda giornata di Regular Season della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile Volley Soverato e Zambelli Orvieto nel Girone A, la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo nel Girone B sono le tre squadre a punteggio pieno al termine della 2^ giornata di Regular Season della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Per la verità anche la LPM Bam Mondovì, nel Girone A, è a due vittorie ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai inizia con il piede giusto - Tuscania ko con il punteggio di 3-0 : I ragazzi di Monica Cresta vincono in trasferta 25-15, 25-22, 25-23, mettendo in mostra una buona gara in termini di atteggiamento e approccio alla partita Comincia con una vittoria bella e convincente sul campo della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania la Serie A2 Credem Banca del Club Italia Crai. I ragazzi di Monica Cresta hanno vinto fuori casa con il punteggio di 3-0 (25-15, 25-22, 25-23) al termine di una gara nella quale hanno ...

Pallavolo – Serie A2 maschile - in campo anche il Club Italia CRAI : Serie A2 maschile Credem Banca: domenica inizia il campionato del Club Italia CRAI Domani alle ore 19 sul campo della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania inizierà la nuova stagione del Club Italia CRAI che giocherà per il quarto anno consecutivo nella Serie A2 maschile. Sta per alzarsi il sipario dunque per i giovani atleti della formazione federale che anche in questo 2018-2019 saranno guidati da Monica Cresta, tecnico federale che lo ...

Pallavolo - una serie A1 mai così… Mondiale : 26 giocatrici ‘qualificate’ alla Final Six di Nagoya : Il prossimo Campionato italiano sarà ‘Mondiale’: 26 giocatrici della Final Six iridata giocheranno nella serie A1 Femminile Con l’ennesima perla di un Mondiale fin qui sensazionale, l’Italia di Davide Mazzanti ha concluso al primo posto la seconda fase della rassegna iridata in corso in Giappone, qualificandosi così con pieno merito alla Final Six che inizierà domenica 14 ottobre. Insieme alle azzurre, uniche finora ...