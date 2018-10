Pallanuoto | Champions League 2018-2019 | tutte le partite della Pro Recco in diretta tv su

Pallanuoto - su Sky Sport tutte le partite della Pro Recco nella LEN Champions League 2018-2019 : Su Sky Sport anche le due sfide con l'altra italiana impegnata in LEN Champions League, l'AN Brescia . Proprio la partita contro i bresciani, sarà la prima a essere trasmessa su Sky Sport Arena , ...

Pallanuoto Champions League - solo su Sky tutte le partite della PRO RECCO : La grande Pallanuoto torna su Sky Sport, con le partite della Pro RECCO nella LEN Champions League 2018/19, la più importante competizione maschile per club a livello europeo, che ha visto la squadra ligure arrivare seconda nella passata edizione, superata solo dai greci dell’Olympiakos, vittoriosi nella finale di Genova del 9 giugno scorso. Sky Sport trasmetterà tutte le partite di Champions League dei biancocelesti, dalla ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : impresa clamorosa! La BPM Sport Management batte i campioni d’Europa dell’Olympiacos : Un’impresa eccezionale, al debutto nel Girone B di Champions League. Sicuramente la vittoria più importante nella storia dei Mastini. La BPM Sport Management fa esplodere Busto Arsizio: alle piscine Manara apoteosi per il pubblico di casa che vede la propria compagine battere per 7-6 i campioni d’Europa in carica dell’Olympiacos. La terza forza italiana dello scorso campionato riesce dunque ad imporsi contro la squadra ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : dominio Pro Recco - Stella Rossa battuta 17-4 : Esordio con una vittoria per Ratko Rudic sulla panchina della Pro Recco nelle competizioni europee. La compagine campione d’Italia parte fortissimo nel raggruppamento di Champions League imponendosi in trasferta per 17-4 sulla Stella Rossa. Match davvero senza storia dall’inizio alla fine: i liguri si sono testati in una delle prime uscite stagionali e hanno messo in luce già uno stato di forma più che discreto (da segnalare che ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Steaua-Brescia 5-8. I lombardi passano a Bucarest nella prima uscita : Dopo aver superato gli ultimi due turni preliminari il Brescia inizia bene anche la fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: i lombardi si sono infatti imposti nella prima giornata in casa della Steaua Bucarest. In Romania la formazione italiana è passata per 5-8, scavando il solco decisivo nei due periodi centrali della partita. Nel primo quarto a sbloccare la partita è Muslim, ma i romeni rimontano e passano in vantaggio, prima che ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : oggi la prima giornata. Programma - orari e tv : Si alza il sipario sulla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto e anche la tv scende in campo raggiungendo accordi con le squadre di club impegnate nel massimo torneo continentale: da una parte il Brescia ha annunciato che le sue gare saranno trasmesse da Eurosport, mentre dall’altro la Sport Management ha raggiunto un accordo con Sportitalia. Si attendono eventuali notizie in merito dalla Pro Recco. La partita del Brescia in ...

Pallanuoto - al via la seconda fase di Champions League : sedici le squadre divise in due gironi : Si comincia nella giornata di oggi, le sedici squadre scenderanno in vasca nella prima giornata degli ottavi di finale, che si concluderanno il 15 maggio Mercoledì 17 ottobre prende il via la seconda fase della Champions League. divise in due gironi, le dodici squadre che hanno ricevuto la Wild Card, più le quattro che hanno affrontato i gironi eliminatori, scenderanno in vasca nella prima giornata degli ottavi di finale, che si ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Pro Recco - Brescia e Sport Management all’esordio nella fase a gironi : Dopo la lunga fase preliminare è tempo di fase a gironi per la Champions League di Pallanuoto: mercoledì 17 le tre big del nostro campionato esordiranno nel massimo torneo continentale per squadre di club. Impegno interno per la Sport Management, fuori Pro Recco e Brescia. Nel Girone A la Pro Recco, campione d’Italia e vicecampione d’Europa, farà visita ai serbi della Stella Rossa di Belgrado per ricominciare al meglio la nuova ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : dolce sconfitta per Brescia - che accede alla fase a gironi : Le italiane al via della Champions League di Pallanuoto, che scatterà mercoledì prossimo saranno tre: alla Pro Recco, già ammessa alla fase a gironi, ed alla Sport Management, che ha superato lo Strasburgo nel terzo turno preliminare, si è aggiunto il Brescia, che ha completato il capolavoro italico superando la squadra vicecampione di Spagna del Terrassa. Oggi la squadra lombarda è uscita sconfitta dalla gara di ritorno per 9-8, ma l’8-4 ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : BPM Sport Management sul velluto - centrata la fase a gironi : Dopo il +6 esterno soltanto un miracolo Sportivo dei transalpini dello Strasburgo poteva impedire alla BPM Sport Management di accedere alla fase a gironi della prossima Champions League di Pallanuoto: dopo il 10-4 della gara d’andata, oggi nel ritorno del terzo turno preliminare i Mastini hanno schiantato 16-6 i francesi festeggiando davanti al pubblico bustocco. Dopo le cinque reti della gara d’andata, oggi capitan Luongo ne ha ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : Brescia e Sport Management ad un passo dalla fase a gironi : Ad un passo dal sogno: nella giornata di domani Brescia e BPM Sport Management si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto. Entrambe le formazioni italiane partono da un cospicuo vantaggio: i Mastini hanno il pass praticamente in tasca, mentre i vicecampioni d’Italia dovranno comunque tenere desta l’attenzione. La BPM parte da una situazione che definire di estremo vantaggio sarebbe ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : Strasburgo-Sport Management 4-10. Mastini devastanti - il ritorno sarà una formalità : La BPM Sport Management è ad un passo dalla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: i Mastini si impongono in casa dei transalpini dello Strasburgo per 4-10 nell’andata del terzo turno preliminare ed al ritorno in casa dovranno soltanto amministrare il cospicuo vantaggio per festeggiare la meritata qualificazione. Primo quarto devastante della formazione italiana: Di Somma apre le marcature a 7’05”, Luongo lo imita ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : Brescia-Terrassa 8-4. I lombardi ad un passo dalla fase a gironi : Brescia batte gli spagnoli del Terrassa per 8-4 nell’andata del terzo turno preliminare della Champions League di Pallanuoto e vede avvicinarsi la qualificazione alla fase a gironi. Dopo la prima metà di gara molto equilibrata, i lombardi innestano il turbo nel terzo quarto, costruendo un importantissimo +4 a fine gara in vista del ritorno di mercoledì 10. Nel primo quarto la sfida è molto equilibrata: vantaggio ospite con Mora a ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : Brescia e Sport Management per l’accesso alla fase a gironi : Un ultimo ostacolo prima dell’accesso alla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: Brescia e Sport Management cercano di entrare tra le migliori 16 squadre di club d’Europa che daranno vita alla più importante competizione continentale. C’è anche un paracadute: in caso di insuccesso ci sarà l’approdo ai quarti di Euro Cup. Il terzo turno preliminare infatti vede un doppio confronto: andata domani, sabato 6, ...