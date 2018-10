Pagelle Napoli Roma | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 10^ giornata - primo

Pagelle Psg-Napoli 1-2 - Champions League 2019 : Mertens e Insigne fanno sognare i partenopei - Neymar e Mbappé deludenti : Un’altra impresa eccezionale: il Napoli di Champions League fa sul serio e vola in vetta alla classifica del girone dopo aver battuto a Parigi uno spento Paris Saint German per 2-1 con le reti dei bomber Insigne e Mertens . Per la squadra di Ancelotti davvero tanta voglia di esultare: la qualificazione agli ottavi non è così lontana. NAPOLI Ospina, voto 6: primo tempo gestito con grande attenzione dal portiere colombiano, attento in ...

Pagelle Psg-Napoli LIVE - Champions League in DIRETTA : i voti della partita : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Psg-Napoli Buonasera e benvenuti con le Pagelle LIVE di Psg-Napoli, sfida valida per il terzo turno della fase a gironi della Champions League. Tutto pronto a Parigi per una sfida fondamentale per entrambe le compagini che vanno a caccia di tre punti importanti in chiave qualificazione agli ottavi di finale. Carlo Ancelotti affronta la sua ex compagine: i partenopei sognano lo scalpo al trio di lusso ...