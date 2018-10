Ore di apprensione a Salve | ricercato un 86enne scomparso

TERREMOTO IN SICILIA : SCOSSA M 3.3 A MESSINA/ Ultime notizie INGV - Ore di apprensione al sud Italia : TERREMOTO oggi in SICILIA, SCOSSA magnitudo 3.3 a Capizzi in provincia di MESSINA. Ultime notizie INGV, paura dopo il sisma greco: epicentro vicino a Mistretta, non ci sono danni (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:17:00 GMT)