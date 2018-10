Ora è allerta maltempo Nubifragi da nord a sud

Maltempo - allerta rossa in quattro regioni. PeggiOra al Centro-Sud. A Roma scuole chiuse : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta "rossa", sia per il rischio di violenti...

Maltempo - allerta rossa in quattro regioni. PeggiOra al Centro-Sud : scuole chiuse in molti comuni. Attesi nubifragi a Roma : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta "rossa", sia per il rischio di violenti...

Allerta meteo Sardegna : criticità gialla per piogge e tempOrali : In Sardegna permangono dalle 18 di oggi e per tutta la giornata di domani (sino a mezzanotte di lunedì 29 ottobre), condizioni di Allerta gialla per il maltempo, con criticità ordinaria per rischio idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso e Logudoro. Lo rende noto l’ufficio stampa del Comune di Cagliari. La direzione generale della Protezione Civile regionale ha anche diramato un avviso di condizioni ...

Allerta Meteo Piemonte : nuovo peggiOramento - criticità “arancione” per precipitazioni intense e venti forti : Dopo l’attenuazione odierna delle precipitazioni, un nuovo impulso di correnti molto intense e umide da sud determina dalla serata precipitazioni diffuse e persistenti sull’intero Piemonte – spiega Arpa regionale in una nota – con picchi massimi molto forti. Particolarmente colpite saranno la zona del verbano, alto vercellese e novarese, biellese e canavese dove le piogge saranno a carattere continuo. Temporali in transito ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo forti tempOrali - vento e mareggiate : “Previste precipitazioni diffuse, anche per lunedì 29 ottobre, con possibilità di fenomeni temporaleschi organizzati, più probabili sui settori appenninici. Venti forti fino a burrasca da sud est sui settori appenninici, pianure occidentali e settore costieri. Valori stimati attorno a 70 km orari con raffiche anche oltre 90 km orari. Mare da molto fino ad agitato con alta probabilità di mareggiate. Prevista un’altezza d’onda ...

Maltempo - domani scuole chiuse a Roma?/ Ultime notizie - allerta meteo : “se peggiOra - ordinanza nel Lazio” : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: rischio per domani dato il forte Maltempo. "Se peggiora, l'ordinanza scatta in Regione": le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:58:00 GMT)

Allerta Meteo Veneto : domani niente scuole chiuse a Venezia - possibile Orario prolungato : La Protezione civile del Veneto rende noto che a Venezia non sembra al momento necessario decidere la chiusura delle scuole per domani, ma potrebbe essere opportuno prolungare la presenza degli studenti in classe, dato che il picco dell’acqua alta, tra 135 e 140 centimetri, è previsto tra le 12 e le 14. L'articolo Allerta Meteo Veneto: domani niente scuole chiuse a Venezia, possibile orario prolungato sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Molise : criticità “arancione” per tempOrali : La Protezione civile del Molise ha diramato l’Allerta Meteo “arancione” per criticità idrogeologica e temporali per la giornata di oggi: sono attese precipitazioni, inizialmente sparse, poi diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, in riferimento ai settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti ...

Allerta Sicilia : venti tempestosi domani - raffiche fin'oltre i 100 km Orari : Forti venti dai quadranti meridionali stanno interessando nelle ultime ore la Sicilia, nella fattispecie l'area settentrionale dell'Isola (leggi qui). La situazione purtroppo non migliorerà fino a...

Maltempo Liguria : Genova in allerta arancione - Bisagno e Polcevera sotto stretto monitOraggio : Notte “in allerta” a Genova e in Liguria dove da ieri alla 20 per le avverse condizioni meteo la protezione civile aveva diramato un avviso di criticità arancione, valido fino alle 15 per poi diventare gialla fino alla mezzanotte. L’allerta arancione riguarda parte della provincia di Savona e quelle di Genova e La Spezia, mentre nell’Imperiese è gialla e resterà tale fino alle 24. A Genova i torrenti Bisagno e Polcevera ...