Ondata di maltempo con temporali | venti e rischio nubifragi in tutta Italia 

In arrivo un'Ondata di forte maltempo : 05.28 Sono in arrivo giorni di forte maltempo. In Friuli Venezia Giulia e nel Veneto orientale è allerta rossa. Allerta arancione in ampie aree del Paese con nubifragi e venti anche a 100 km orari. Nelle regioni tirreniche le piogge potranno dare luot a situaazioni critiche. Scuole chiuse in alcuni comuni.

Maltempo - nuova Ondata di pioggia in arrivo a Roma : la Raggi convoca una riunione : “Il Campidoglio si prepara a fronteggiare l’ondata di Maltempo che, secondo le previsioni, dovrebbe interessare Roma nelle giornate di sabato e domenica. Alle 18,30 di oggi, nella sede della Protezione Civile Capitolina, è stata convocata dalla sindaca Virginia Raggi una riunione preparatoria per mettere a punto il sistema di interventi in caso di Maltempo”. Lo fa sapere il Campidoglio. “Sarà un ‘Pre-Coc’, in ...

Protezione Civile : intensa Ondata di maltempo domani al Nord - ecco i dettagli : La giornata di domani sarà caratterizzata da un forte peggioramento atmosferico che interesserà le regioni centro-settentrionali della nostra penisola, ad opera di una saccatura Nord-atlantica che...

Ondata di maltempo nel weekend - rischio nubifragi al Nord : Una intensa perturbazione è in arrivo nel weekend con piogge anche forti in particolare al Nord e sulle zone tirreniche e con rischio di nubifragi. A Venezia è possibile l'acqua alta mentre altrove al ...

Previsioni Meteo - l’Europa occidentale si prepara ad un’Ondata d’aria artica che scatenerà forte maltempo nel Mediterraneo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

Allerta Meteo - l’aria fredda sfonda sull’Adriatico : inizia una violenta Ondata di maltempo - attenzione al Centro/Sud [MAPPE] : 1/29 ...

Alluvione in Sicilia : “Eccezionale Ondata di maltempo - dichiarare lo stato di calamità” : “Stiamo lavorando a una stima dei danni dopo l’eccezionale ondata di maltempo di ieri e dalle prime segnalazioni arrivate dei nostri associati la situazione risulta essere particolarmente grave nella zona di Vizzini, Francofonte, Scordia e Ramacca“: lo rende noto il presidente di Confagricoltura Catania, Giovanni Selvaggi, secondo cui “in alcune zone è andata distrutta l’intera produzione di olive e arance ma quel ...

Sicilia - Ondata di maltempo nella notte : esondano fiumi - auto travolte e persone sui tetti : Sedi stradali allagate come fiumi, auto travolte e portate via dalla corrente, altre bloccate con persone dentro soccorse da vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine e volontari. Statali e vie coperte da detriti e fango, case e negozi invase da acque melmose. Si presentano così stamattina diversi paesi del Catanese per il violento nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto sulla Sicilia orientale, coinvolgendo anche il Messinese ...

Nuova Ondata di maltempo verso la Sicilia : attenzione ai fenomeni violenti domani : Dopo una tregua torna il maltempo sulla Sicilia: forti temporali in arrivo domani? Dopo una fugace tregua la Sicilia sta per tornare a fare i conti con il maltempo. Nella giornata di domani infatti...

Allerta meteo - nuova Ondata di maltempo : scuole chiuse giovedì 18 Ottobre in molti Comuni della Sardegna [ELENCO] : scuole e uffici pubblici chiusi domani a Cagliari e nei Comuni dell’area metropolitana. Lo ha disposto questa sera il sindaco metropolitano Massimo Zedda, dopo essersi consultato con la Protezione civile. Obiettivo: evitare che le strade della città e le arterie di collegamento con i centri dell’hinterland si riempiano di auto. Oggi era stata emanata un’Allerta meteo arancione – sino alla mezzanotte di domani – ma ...

Allerta Meteo Sardegna : nuova Ondata di maltempo in arrivo : nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Sardegna: la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse valido a partire da questo pomeriggio e fino alla mezzanotte di domani, martedì 16 ottobre. Sono attesi nuovi temporali, inizialmente di intensità moderata e poi crescente, man mano che la perturbazione si sposterà verso le coste orientali dell’isola. Domani le piogge potranno essere localmente intense nel ...

Crotone a rischio alluvione : sale l'allerta per l'Ondata di maltempo : Dopo le giornate di intenso maltempo che hanno caratterizzato le ultime settimane in Calabria, torna nuovamente a fare visita la seconda importane perturbazione di questo inizio di autunno. Ad essere interessata in modo particolare la fascia ionica, terra da sempre a concreto rischio di dissesto idrogeologico. Un territorio che sembra essere finito nell'occhio del ciclone di madre natura che in questi ultimi giorni al sud Italia ha deciso di ...

Ondata di maltempo in Honduras : 8 morti e migliaia di evacuati : Piogge torrenziali in Honduras hanno provocato la morte di 8 persone: frane e alluvioni hanno colpito un’area nella quale vivono circa 15mila persone. Situazione critica nelle regioni di Francisco Morazan, Valle e Choluteca. La fase di maltempo intenso, iniziata lo scorso 4 ottobre, ha costretto quasi 7mila persone ad abbandonare le proprie case. L'articolo Ondata di maltempo in Honduras: 8 morti e migliaia di evacuati sembra essere il ...

L’Ondata di maltempo del 31 Agosto / 1 Settembre 2018 in Toscana : Dopo un Agosto instabile ma complessivamente caldo una veloce incursione artica si impadronisce del Centro-Nord Italia a partire da Venerdì 31 Agosto, regalando forti temporali e un deciso calo delle temperature, specie in Toscana. Venerdì 31 Agosto 2018 La situazione sinottica nel pomeriggio del 31 Agosto mostra un primo isolamento di una depressione al di sotto della Liguria dovuta alle prime infiltrazioni di aria fredda nei bassi strati ...