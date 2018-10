OLIO EXTRAVERGINE D' OLIVA | PROTEZIONE CONTRO TUMORI ALL' INTESTINO L' acido oleico e la

OLIO EXTRAVERGINE e tumori all’intestino : i risultati di una ricerca scientifica : L’ Olio extravergine di oliva potrebbe avere un’azione positiva sull’insorgenza dei tumori dell'intestino. A dimostrare questa incredibile proprietà benefica sono stati i risultati emersi da una recente ricerca condotta dall' Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro). Lo studio, nello specifico, è stato condotto da un gruppo di ricercatori di Bari guidati dal professor Antonio Moschetta dell'università Aldo Moro e sarà pubblicato ...

L'OLIO EXTRAVERGINE d'oliva contrasta i tumori intestinali : È scienza: 'Se paragonato a quelli prodotti in Nord Africa, per esempio, il nostro olio risulta più ricco in acido oleico rispetto all'acido palmitico, quindi ha un ottimale bilanciamento di acidi ...

OLIO EXTRAVERGINE d'oliva contro tumori all'intestino/ L'acido oleico blocca infiammazione e blocca il cancro : L'Olio extravergine d'oliva ha dei poteri contro i tumori all'intestino: L'acido oleico prodotto blocca le infiammazioni e previene il cancro creando una barriera protettiva.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 00:32:00 GMT)

Pan'Olio - a Panicale il festival dell'OLIO EXTRAVERGINE di oliva del Trasimeno : Durante la due giorni di Panicale, autentico scrigno dell'Umbria, sarà possibile degustare i migliori prodotti del territorio seguendo un percorso a tappe e partecipare a spettacoli teatrali, ...

Panicale " Arriva Pan'Olio il festival dedicato all'OLIO EXTRAVERGINE di oliva del Trasimeno : Durante la due giorni di Panicale, autentico scrigno dell'Umbria, sarà possibile degustare i migliori prodotti del territorio seguendo un percorso a tappe e partecipare a spettacoli teatrali, ...

OLIO EXTRAVERGINE di oliva a meno di 4 euro? I produttori : 'E' manipolato' : ... la nuova organizzazione che unisce il 50% dei produttori italiani, nata dalla fusione di Cno e Unasco e presentata in una manifestazione con diversi rappresentanti del governo e del mondo agricolo. '...

OLIO tunisino - triplica l'invasione : l'Ue fa crollare il nostro extravergine : Avete presente l' Olio extravergine di oliva ? Quello italiano, stimato in tutto il mondo. Beh: secondo la Coldiretti è in grave pericolo. Non solo perché è calata del 38% la raccolta delle olive ...

Domani arriva l’OLIO nuovo : giornata dell’extravergine italiano al Villaggio contadino Coldiretti : Inizia la raccolta delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che lasciano le campagne per difendere nella Capitale il prodotto più rappresentativo della dieta mediterranea nella giornata nazionale dell’extravergine italiano, Domani Sabato 6 ottobre 2018, dalle 8,00 al Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo a Roma #STOCOICONTADINI con la presenza tra gli altri del Vicepremier Luigi Di Maio alle ore 10, della presidente di Fratelli ...

Ictus e infarto - come l’OLIO EXTRAVERGINE riduce i rischi : L’olio extravergine d’oliva protegge da Ictus e infarto grazie ad una super proteina. Da tempo gli studiosi affermano con convinzione che l’olio, alimento per eccellenza della dieta mediterranea, è un vero e proprio toccasana per la salute. Un recente studio però rivela cosa si nasconde dietro il grande potere benefico dell’olio extravergine d’oliva. Questo cibo infatti migliora la salute cardiovascolare e fa bene ...