OLINDO ROMANO | VIDEO INTERVISTA LE IENE “Non sono il mostro della strage di Erba”

Strage di Erba - OLINDO ROMANO parla per la prima volta a Le Iene : "Non sono colpevole" (video) : A settimane dall'apertura dell'inchiesta de Le Iene sulle incongruenze nelle indagini relative alla Strage di Erba, il noto caso di cronaca che scosse l'opinione pubblica italiana circa dodici anni fa, Olindo Romano, uno dei due condannati all'ergastolo per il pluriomicidio, parla. Lo fa per la prima volta ai microfoni di un programma televisivo, come anticipato da Blogo, in un'intervista al giornalista Antonino Monteleone, che negli scorsi ...