Nuoto | Trofeo UniPodiumNuoto 2018 | super Ilaria Cusinato nei 200 misti | Gabriele Detti

oasport

: New post: Nuoto: al via a Genova il Trofeo Nico Sapio - Newsinunclick : New post: Nuoto: al via a Genova il Trofeo Nico Sapio - FicrLombardia : RT @CronoMilano: 33° Trofeo Nazionale di Nuoto “Città di Voghera” - federcronos : RT @CronoMilano: 33° Trofeo Nazionale di Nuoto “Città di Voghera” -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Buona la prima. Non c’è altro modo per definire la prima uscita del gruppo di Stefano Morini che si è esibito quest’oggi nel 6°UniPodiuma Carpi per l’esordio stagionale in vasca corta, che vorrà portare i ragazzi del tecnico toscano alle manifestazioni nazionali e internazionali di, con obiettivo principale i Mondiali di Hangzhou (in vasca corta), dall’11 al 16 dicembre . Ed è proprio nella piscina da 25 metri carpigiana che la truppa “Morini” ha manifestato segnali di vitalità. I riscontri sono stati più che positivi. Come rivela lo stesso allenatore pluridecorato, sul suo profilo facebook, i tempi ottenuti dai suoi ragazzi lo hanno soddisfatto. Nei 200femminilisi è imposta all’attenzione del pubblico con uncrono. La medaglia d’argento di Glasgow agli Europei in vasca lunga (bronzo a ...