Nuoto | Christian Minotti proclamato allenatore dell’anno Il tecnico di Simona Quadarella

(Di domenica 28 ottobre 2018) Questa “nomination” l’anno scorso diede adito a tante polemiche con Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri in prima linea, per sostenere la causa del proprio. I fuochi d’artificio fuori dalla vasca non ci sono stati stavolta e la proclamazione del premio “Alberto Castagnetti”, dedicato all’didell’anno in Italia e giunto alla quinta edizione, è stata decisamente più tranquilla. I candidati al successo erano, riferimento di, Stefano Morini,di Gabriele Detti, del citato Paltrinieri e di Ilaria Cusinato, menzionando alcuni nomi, e Antonio Satta,del campione europeo dei 100 stile libero a Glasgow Alessandro Miressi. Ebbene, la giuria presieduta da giornalisti del settore, dallo staff federale e da alcuni ex atleti di rilievo internazionale ha incoronato ...