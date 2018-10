Nubifragi | vento e grandine | l' Italia finisce sott' acqua

Maltempo - tre giorni di vento e piogge forti : rischio Nubifragi - allerta rossa in Veneto : I temporali interesseranno la penisola fino a lunedì. La situazione peggiorerà ancora, soprattutto su Liguria e Lazio. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi"

Meteo - maltempo in tutta Italia fino a lunedì : forti raffiche di vento e Nubifragi : Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare per domani un'ondata di maltempo si abbatterà su tutta la Penisola: rischio di forti nubifragi sia a Nord sia a Sud. Sono attese situazioni potenzialmente critiche. Allerta Meteo già diramata in Molise, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna.Continua a leggere

Allerta Meteo - goccia fredda sul Mediterraneo : Estofex lancia l’allarme per Nubifragi - forte vento - grandine e tornado sul Sud Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, della Croazia meridionale, della Bosnia Erzegovina, del Montenegro, dell’Albania, della Grecia, dell’Algeria settentrionale e della Tunisia principalmente per nubifragi, forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e tornado. L’Allerta è valida fino alle 8 (ora ...

Meteo - con ottobre arriva il vero autunno : Nubifragi - vento e neve sulla penisola : Con l'arrivo del mese di ottobre possiamo dire definitivamente addio all'estate. Secondo gli esperti Meteo da lunedì primo ottobre arriverà un vortice ciclonico che porterà maltempo su molte regioni. Una perturbazione che proseguirà per tutta la settimana colpendo soprattutto il Centro-Sud e le due isole maggiori.Continua a leggere

Maltempo - l'estate è finita : da stasera Nubifragi - vento e al Nord anche la neve. Termometri in picchiata : Domenica ultimo giorno di sole su tutte le regioni. In serata peggiorerà sul Piemonte. Mentre da domani, lunedì, inizierà una fase di Maltempo, con la comparsa delle neve su alcune zone delle Alpi. ...

