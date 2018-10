Non bastano più tre dita a Mourinho per essere Special

Risultati NBA – Lillard incontenibile - i 35 di LeBron James Non bastano ai Lakers : Tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana: Lakers ko, Lillard incontentibile Grande spettacolo nella notte italiana: nove partite di NBA hanno regalato puro spettacolo tra importanti vittorie e deludenti ko. Splendido successo dei Celtics sui Pistons, per 89-109: gli ospiti sono stato trascinati dai 19 punti di Brown, mentre nulla ha potuto Drummond con i suoi 18 punti per aiutare i padroni di casa a ...

"Il decreto fiscale deve essere cambiato in base ai valori M5S". Per Ruocco e Lannutti le modifiche Non bastano : "Il decreto fiscale dovrà essere modificato rispettando i principi ispiratori del Movimento 5 Stelle. Molte delle disposizioni del provvedimento all'esame del Senato sono contrarie ai nostri valori" che sono invece "duri ed intransigenti nel contrasto alle pratiche evasive ed elusive soprattutto dei soggetti che reiterano condotte dannose per la società, frodando l'erario". Così la presidente della Commissione Finanze della ...

"Il decreto fiscale deve essere modificato in base ai valori M5S". Per Ruocco e Lannutti le modifiche Non bastano : "Il decreto fiscale dovrà essere modificato rispettando i principi ispiratori del Movimento 5 Stelle. Molte delle disposizioni del provvedimento all'esame del Senato sono contrarie ai nostri valori" che sono invece "duri ed intransigenti nel contrasto alle pratiche evasive ed elusive soprattutto dei soggetti che reiterano condotte dannose per la società, frodando l'erario". Così la presidente della Commissione Finanze della ...

I social e l'informazione : le macchine da sole Non bastano : Milano, 26 ott., askanews, - Negli ultimi dieci anni il mondo dell'informazione è cambiato in maniera radicale e l'emergere dei social media ha ulteriormente modificato lo scenario, in maniere che non ...

NBA - risultati della notte : Non bastano 24 punti di Gallinari - ko a New Orleans. Vince ancora Denver : New Orleans Pelicans-L.A. Clippers 116-109 I Pelicans si presentano imbattuti alla sfida contro Danilo Gallinari e i suoi Clippers, reduci da due successi consecutivi. Il momento decisivo della sfida ...

Gianfranco D'Angelo torna a parlare della pensione : 'Quei soldi Non bastano' : Sessant'anni in cui mi sono fatto in quattro tra Rai, Mediaset, spettacoli e programmi. E c'è chi con 4 anni e 6 mesi porta casa un vitalizio da 6mila euro ', aveva provato a spiegarsi. Gianfranco D'...

I Medici 2 - dalla facciata del Duomo di Firenze al quadro di Botticelli : i consulenti Non bastano per evitare gli errori. “Fanno gioco all’audience” : La prima impressione è che cerchino di essere più attenti, ma poi l’errore è dietro l’angolo e lo svarione scappa. Eccome se scappa. Ha preso il via ieri sera su Rai 1 la seconda stagione de I Medici, la fiction italoinglese che esordì due anni fa collezionando indici d’ascolto notevoli, ma anche una serie infinita di inesattezze, errori, lacune. Adesso ci risiamo: martedì torna in prima serata la seconda stagione e stavolta la macchina da presa ...

Il Torino si butta via : Non bastano Iago e Baselli - a Bologna finisce 2-2 : Ora la cronaca nei dettagli. C'E' DJIDJI - Si comincia. Tattiche simili per il Bologna e il Toro, attorno a un 3-5-2 declinabile ora in un 3-4-1-2 ora in un 3-4-2-1, a seconda dei movimenti ...

Furto Apple ID in Cina : ai consumatori le scuse di Apple Non bastano - anche se hanno torto - : ... ribadendo il consiglio dato al mercato cinese, così come in generale a tutti gli utenti dei propri dispositivi in ogni paese nel mondo: la necessità di utilizzare l'autenticazione a due fattori. L'...

Con quota 100 Non bastano 41 anni di lavoro - precoci delusi : quota 100 sara' accessibile [VIDEO] con 41 anni di contributi e 59 d’eta'? Purtroppo la risposta è no, sebbene in moltissimi inizino a chiedersi come mai la quota 100 non sia la semplice somma di eta' anagrafica e contributiva, dal momento - dicono i lavoratori sul web - che la matematica non è un'opinione. Il problema, ormai è chiaro: a causa della mancanza di risorse il Governo per poter stare sui 7 miliardi di spesa preventivati per tale ...

Opzione Donna : proroga ufficiale - 57 anni Non bastano più : La manovra finanziaria per il 2019 porta in dote anche la proroga di Opzione Donna, molto attesa dalle lavoratrici negli ultimi tre anni. Ne ha dato comunicazione l'Ansa ieri pomeriggio, riportando il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi inerente l'approvazione della legge di Bilancio per il prossimo anno. Nei giorni precedenti avevamo riportato l'indiscrezione secondo cui un'eventuale proroga avrebbe portato anche a una modifica dei requisiti ...

Scuola : Pd Veneto a Zaia - dichiarazioni Non bastano - serve un atto formale : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - “Dalle dichiarazioni si passi ai fatti: Zaia ritiri tutti gli atti relativi al contributo per il bonus libri e ne faccia uno nuovo, formale, in cui comunica ufficialmente ai sindaci che per le domande di accesso presentate dai cittadini non comunitari, sarà sufficiente

Migranti - Salvini : piccoli cambiamenti momentanei Ue Non ci bastano : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Da quando il nostro governo è salito al potere, abbiamo lavorato per cambiare radicalmente il modo di gestire i flussi migratori verso l'Europa e non saremo soddisfatti ...

Milan - Inter e Roma : 40 milioni per Barella Non bastano più : E' corsa a Barella . Come scrive la Gazzetta dello Sport , Inter, Milan e Roma vogliono il centrocampista del Cagliari . Difficile, però, che i sardi possano farlo partire a gennaio. E per l'estate 40 milioni possono non bastare.