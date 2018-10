No Tap bruciano tessere elettorali

No Tap - bruciano le bandiere del M5S. Anche le schede elettorali vanno al rogo : ‘Questa terra non in vendita - dimettetevi’ : bruciano le bandiere M5S, dentro un bidone di petrolio. “Questa terra non è in vendita, dimettetevi“. Sfidando il vento, i manifestanti No Tap si sono radunati a San Foca di Melendugno per il sit-in contro la realizzazione del gasdotto che porterà il gas in Italia dall’Azerbaigian. E protestano Anche contro il Movimento 5 Stelle, che le promesse per bloccare il cantiere le ha tradite. Tornano a strappare le schede elettorali, ...