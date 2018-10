Nino D’Angelo a Domenica In | la chiamata di D’Alessio e le lacrime di Mara

Domenica In/ Anticipazioni : Carlotta Mantovan - Lino Banfi e Nino D’Angelo tra gli ospiti di Mara Venier : Quali saranno gli ospiti e le Anticipazioni di Domenica In? Scopriamo tutti i dettagli sul programma Domenica le condotto da Mara Venier a partire dalle 14 su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:11:00 GMT)

Nino D’Angelo al “verde” a Domenica Live - video : “Sono costretto a lavorare - ho una pensione da 2000 euro al mese” : Barbara d’Urso lancia Domenica Live all’insegna dei vip e dei grandi attori che adesso rivelano di non arrivare a fine mese per via delle loro pensioni. A scendere in pista questa volta è Nino d’Angelo che nei giorni scorsi, a Spy, ha annunciato l’arrivo del suo nuovo spettacolo ma ha voluto confermare anche che è obbligato a continuare a lavorare, a ottanta anni, per via della sua pensione. Nino D’ANGELO AL ...