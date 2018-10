Nel centro-destra prima i ' partiti'

Serie BKT nona giornata Crotone – Salernitana stadio Ezio Scida domenica 28 ottobre ore 21 - 00. Assenti tra le fila dei pitagorici SpiNelli - Nalini - Benali. Ex il centrocampista Mazzarani e l’attaccante Djuric. Molti tifosi campani al seguito della squadra. : I 23 convocati di Stroppa: Cordaz, Curado, Cuomo, Golenic, Rohden, Firenze, Stoian, Faraoni, Figliuzzi, Crociata, Budimir, Barberis, Marchizza, Molina, Zanellato,

Terremoto Centro Italia : Nelle Marche la tendenza allo spopolamento “crescerà Nel futuro prossimo” : In occasione del convegno “Due, non arrendersi agli anni e ai governi che passano“, tenutosi presso l’Università di Camerino, il prof. Emanuele Tondi ha dichiarato che “l’emergenza attuale è quella che scaturisce dal vedere che non si muove nulla. Le persone si deprimono nell’assistere a questo immobilismo“. Il prof. Tondi ha vissuto l’emergenza Terremoto sia come geologo, sia come sindaco di ...

Terremoto - violenta scossa Nel mar Jonio : magnitudo 6.8 in Grecia - epicentro a Zacinto. Paura in Puglia - Sicilia - Calabria - Campania e a Malta. Possibile allarme tsunami : Una violenta scossa di Terremoto ha colpito nella notte il mar Jonio: erano le 00:54 quando s’è verificata la scossa principale, di magnitudo 6.8, con epicentro in Grecia pochi chilometri a sud/ovest dell’isola di Zacinto (o Zante). La scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, e in modo particolare in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tanta Paura anche a Malta. E’ Possibile che scatti ...

Terremoto - violenta scossa Nel mar Jonio : magnitudo 6.8 in Grecia - epicentro a Zacinto. Paura in Puglia - Sicilia - Calabria - Basilicata e Malta. Possibile allarme tsunami : Una violenta scossa di Terremoto ha colpito nella notte il mar Jonio: erano le 00:54 quando s’è verificata la scossa principale, di magnitudo 6.8, con epicentro in Grecia pochi chilometri a sud/ovest dell’isola di Zacinto (o Zante). La scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, e in modo particolare in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tanta Paura anche a Malta. E’ Possibile che scatti l’allerta ...

Arezzo - 15enne in coma etilico per strada/ Ultime notizie : soccorsa da passante Nel centro storico : Una ragazza di soli 15 anni è stata ricoverata in ospedale ad Arezzo dopo essere stata trovata per strada in stato di coma etilico. Si indaga su chi le abbia venduto da bere(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:33:00 GMT)

I migranti e le opportunità Nel mondo del lavoro al centro della conferenza internazionale di Aescoomed - domani 25 e dopodomani 26 ottobre all'Ars. : I migranti e le opportunità nel mondo del lavoro al centro della conferenza internazionale di Aescoomed, domani 25 e dopodomani 26 ottobre all'Ars. Presenti il presidente della Regione, Musumeci, il sindaco di Palermo, Orlando, i ...

Germania : allarme bomba Nel centro di Chemnitz : Chemnitz torna dunque nella cronaca tedesca dopo i fatti avvenuti alla fine di agosto scorso, quando un cittadino tedesco era stato ucciso... , Geb,

Napoli. Incidente nell’Isis Casanova Nel centro storico : E’ vivo per miracolo uno studente di 17 anni dell’Isis Casanova, scuola ubicata nel centro storico di Napoli nei pressi

Terremoto Centro Italia : prima neve sulle montagne Amatrice - alle porte il 3° inverno Nelle casette : Primi fiocchi di neve dell’anno sulle montagne di Amatrice e Accumoli: il crollo termico delle scorse ore non ha risparmiato neppure i luoghi colpiti dal Terremoto in Centro Italia. Il manto bianco ha ricoperto i Monti della Laga, che circondano i borghi reatini devastati dal sisma del 24 agosto 2016. All’orizzonte quindi il 3° inverno nelle casette per gli sfollati alloggiati nelle Soluzioni Abitative d’Emergenza (SAE) nei ...

Honduras : un paese fallito Nel cuore del Centro America : La carovana di profughi verso gli Stati Uniti si è formata in una città diventata simbolo della deriva violenta del CentroAmerica. San Pedro Sula, seconda città dell'Honduras con mezzo milione di abitanti non è solo la capitale industriale del paese, ma è stata per ben 5 anni, tra il 2010 e il 2015, la città al mondo con più morti violente fuori dagli scenari di guerra. 171 omicidi ogni 100.000 ...

Casa Pound occupa da 16 anni un palazzo Nel centro di Roma - ma ora arriva la resa dei conti : La Corte dei conti ha incaricato il nucleo di polizia tirbutaria di quantificare il danno. Ieri il primo sopralluogo. I finanzieri allontanati da uno dei leader, che però nega -

Centro anziani Nell'ex asilo nido di Pray : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Centro anziani nell'ex asilo ...

L'inespugnabile palazzo di Casapound Nel centro di Roma : Roma, 23 ott., askanews, - Ti chiedi da anni come è possibile. Passare a via Napoleone III, a Roma, a due passi da Termini, nel quartiere Esquilino, e notare l'enorme scritta in marmo sulla facciata ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : Nelle campagne conto da oltre 500 milioni : Il Terremoto è costato agli agricoltori e agli allevatori delle zone colpite oltre 500 milioni di euro in due anni, solo a causa del crollo delle produzioni e delle vendite senza contare i danni strutturali a stalle, case e fabbricati rurali. E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti diffusa in occasione della visita del ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio nelle zone terremotate delle Marche a due anni dai terremoti del ...