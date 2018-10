NBA – Nuovo traguardo per LeBron James | è il 6° miglior marcatore di sempre | supera

NBA - Rajon Rondo rinuncia al tiro : scelta giusta o 'nuovo J.R. Smith'? : Ogni volta che scende in campo, sembra che Rajon Rondo non possa fare a meno di farsi notare. Dopo la rissa con Chris Paul che gli ha procurato tre partite di sospensione, nel finale di partita contro ...

NBA - Durant doma i Knicks. Gallinari batte di nuovo i Rockets : ROMA - 'Adesso penso solo ai Golden State Warriors' aveva detto nei giorni scorsi Kevin Durant a chi gli faceva domande sul futuro. A giudicare dal suo contributo in campo di questa notte ha seguito ...

NBA – Ralph Rivera è il nuovo Managing Director di NBA Europa e Medio Oriente : Ralph Rivera nominato Managing Director di NBA Europa e Medio Oriente: il rinomato media e sport executive inizierà il suo incarico il prossimo 2 gennaio 2019 La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi che Ralph Rivera, un rinomato media e sport executive con più di trent’anni d’esperienza, è stato nominato Managing Director di NBA Europa e Medio Oriente (NBA EME). Rivera, il cui incarico con l’NBA comincia il 2 Gennaio ...

NBA – Infortunio Cousins - i Golden State Warriors rilasciano un nuovo comunicato : ecco la situazione : I Golden State Warriors hanno rilasciato un comunicato riguardante le condizioni di DeMarcus Cousins e il suo recupero dall’Infortunio al tendine d’Achille: ecco le novità Nonostante il roster a dir poco eccezionale, con il quale sono diventati campioni NBA per due anni consecutivi, i Golden State Warriors sono riusciti a piazzare uno dei migliori colpi del mercato estivo: aggiungere, da free agent, DeMarcus Cousins alla ...

Mercato NBA – Jamal Crawford è un nuovo giocatore dei Phoenix Suns : cifre e dettagli del contratto : Jamal Crawford firma con i Phoenix Suns: il veterano ex Timberwolves si accorda per un annuale al minimo salariale da 2.4 milioni di dollari Jamal Crawford inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Nelle ultime ore è arrivata la firma, posta nero su bianco sul contratto propostogli dai Phoenix Suns. Jamal Crawford, che può vantare 18 stagioni passate in NBA, ha firmato al minimo salariale per i veterani, 2.4 milioni. Rifiutata dunque ...

NBA - Los Angeles Lakers - il nuovo Lonzo Ball è pronto al rientro : 'Torno più forte di prima' : E poi adesso sul parquet assieme a lui ci sarà LeBron : "È il miglior giocatore al mondo, farò il possibile per poterlo aiutare, alzando il ritmo e sfruttando la sua abilità in transizione".

NBA - Chicago Bulls : Jabari Parker e il suo nuovo-vecchio ruolo in campo : Prima della palla a due della sfida di preseason tra Bulls e Pelicans , l'interrogativo nella testa di molti degli appassionati presenti sulle tribune dello United Center riguardava la formula con cui ...

NBA 2018-2019 - Marco Belinelli : “Vorrei essere il nuovo Ginobili”. Danilo Gallinari : “Ora sto bene - i sacrifici pagano” : Giornata di media day per la NBA, il giorno in cui le varie franchigie si rendono disponibili alla stampa. Si apre così la stagione del campionato di basket più famoso del mondo in vista della prima giornata di regular season prevista per il 29 settembre. Protagonisti anche due italiani dopo le note polemiche estive per la mancava presenza in Nazionale: Marco Belinelli è pronto per la nuova avventura con i San Antonio Spurs mentre Danilo ...

Mercato NBA – Tyler Ulis è un nuovo giocatore dei Golden State Warriors : i dettagli del contratto : Tyler Ulis si unisce ai Golden State Warriors: l’ex playmaker dei Phoenix Suns sceglie i Campioni NBA e rifiuta le offerte di Kings e Rockets Nonostante abbiano, a mani basse, il miglior roster della lega, i Golden State Warriors sono alla continua ricerca di alcuni elementi che possano puntellare la rosa. L’ultimo arrivato nel team bicampione NBA è Tyler Ulis, ex playmaker dei Phoenix Suns. Il ragazzo ha firmato un contratto ...

NBA - il “nuovo” tiro di Markelle Fultz : con un jumper affidabile - Philadelphia può sorridere : Markelle Fultz alle prese con una nuova meccanica di tiro che sta dando sinora i suoi frutti: Philadelphia spera nel “ritorno” ad alti livelli del play Philadelphia torna a sperare d’avere un’arma di primissimo livello che risponde al nome di Markelle Fultz. Il playmaker dei Sixers sembra aver messo da parte i problemi al tiro, derivati da un infortunio alla spalla che ha mandato in tilt Fultz. Sta circolando ...

NBA - Philadelphia ha scelto : Elton Brand nuovo GM per il dopo-Colangelo : Dopo la bufera sul caso Colangelo " conclusa con le dimissioni dal ruolo dell'ex gm dei Sixers " Philadelphia è finita sotto i riflettori di tutto il mondo NBA, curioso, e interessato, di capire le mosse della dirigenza, che dopo aver promosso nel ruolo coach Brett Brown ad interim era chiamata ovviamente a rimpiazzare in maniera formale Bryan ...

Breanna Stewart - la ‘Sally’ della WNBA : il basket che dà un nuovo senso ad una vita di molestie e sofferenza : Breanna Stewart è all’apice del basket femminile americano, dopo il titolo WNBA vinto con le Storm, ma il suo passato nasconde una triste storia, superata grazie all’amore per il basket: l’anello vinto, dona un nuovo senso a tutto Il mondo del basket americano è pieno di storie incredibili, scorci di vita passata a lottare contro grandi difficoltà economiche, a diventare grandi prima del dovuto a causa della morte di un genitore, a passare ...

NBA - il nuovo 'King' James - dalla testa ai - suoi - piedi : ecco svelate le LeBron 16 : ... dopo l'enorme successo delle LeBron 15 , le scarpe con cui ha disputato la scorsa stagione, indossandone ben 51 versione diverse, per colorazioni e dettagli, , James ha svelato recentemente al mondo ...

NBA - Udonis Haslem non molla : firmato un nuovo contratto con Miami : Udonis Haslem pronto a tornare in campo per una nuova entusiasmante stagione, la sedicesima in NBA all’età di 38 anni Udonis Haslem arriva alla sedicesima stagione nella NBA. L’ala ha firmato un nuovo contratto da ‘veterano’ per una stagione con i Miami Heat, la squadra alla quale ha legato il proprio nome indelebilmente, grazie sopratutto ai tre titoli NBA vinti con la franchigia al fianco dell’amico ...