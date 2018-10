NBA | LeBron James è da record | diventa il miglior realizzatore in attività | superato

Risultati NBA – Lillard incontenibile - i 35 di LeBron James non bastano ai Lakers : Tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana: Lakers ko, Lillard incontentibile Grande spettacolo nella notte italiana: nove partite di NBA hanno regalato puro spettacolo tra importanti vittorie e deludenti ko. Splendido successo dei Celtics sui Pistons, per 89-109: gli ospiti sono stato trascinati dai 19 punti di Brown, mentre nulla ha potuto Drummond con i suoi 18 punti per aiutare i padroni di casa a ...

NBA 2019 - i risultati della notte : LeBron James in tripla doppia trascina i Lakers. Boston conferma la crisi di OKC : Sono quattro le partite della notte NBA. Si sono definitivamente sbloccati i Los Angeles Lakers. Il difficile inizio di stagione (tre ko di fila) è ormai alle spalle e i gialloviola sono al loro secondo successo consecutivo. Bella vittoria contro i Denver Nuggets per 121-114 grazie soprattutto ad una straordinaria prestazione di LeBron James, che chiude con la prima tripla doppia stagionale da 28 punti, 11 rimbalzi ed 11 assist. Importanti anche ...

NBA - i risultati della notte : LeBron vince la prima coi Lakers - Raptors e Bucks non si fermano : Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 113-131 Sarà stata la minaccia che Kobe Bryant ha pronunciato nelle scorse ore , "Aspetto che vadano sotto 0-5 e poi magari vedo di ritornare a giocare", , ma LeBron ...