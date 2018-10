Nba : James miglior marcatore in attività : ANSA, - ROMA, 28 OTT - I suoi 35 punti non sono bastati ai Los Angeles Lakers per superare i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, ma a LeBron James sono stati più che sufficienti per diventare il ...

Nba - i Cleveland Cavaliers sono più scarsi del previsto senza LeBron James : "Dobbiamo vincere una dannata partita. Ne basta una, penso che quello permetta di togliere un bel po' di pressione dalle nostre spalle, garantendoci allo stesso tempo di giocare meglio". Tyronn Lue ...

Nba - LeBron James veste la maglia del PSG e il cappellino in supporto di Beto O'Rourke : Non solo politica però, visto che James indossava anche la maglia del Paris Saint Germain, un gruppo legato al mondo del basket da questa stagione dopo la scelta di produrre le proprie magliette con ...

Nba - LeBron James è da record : diventa il miglior realizzatore in attività - superato Nowitzki : Il destino di LeBron James in qualche modo sembra essere sempre incrociato con quello dei San Antonio Spurs di Gregg Popovich. Lo scorso anno contro i texani arrivarono i 30.000 punti, questa volta ...

Risultati Nba – Lillard incontenibile - i 35 di LeBron James non bastano ai Lakers : Tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana: Lakers ko, Lillard incontentibile Grande spettacolo nella notte italiana: nove partite di NBA hanno regalato puro spettacolo tra importanti vittorie e deludenti ko. Splendido successo dei Celtics sui Pistons, per 89-109: gli ospiti sono stato trascinati dai 19 punti di Brown, mentre nulla ha potuto Drummond con i suoi 18 punti per aiutare i padroni di casa a ...

Nba – Paul George non ha dubbi : “Westbrook fastidioso? Alcuni non vogliono giocare nemmeno LeBron James” : Paul George difende Russell Westbrook dalle accuse di Alcuni ex compagni: non é affatto fastidioso giocare con lui Palla in mano, personalità, un occhio alle statistiche e la voglia di continuare a tirare, anche se le statistiche sono tutt’altro che positive. Russell Westbrook é questo, prendere o lasciare. Mr. Tripla Doppia o un giocatore egoista e fastidioso con il quale giocare. Definizione confermata da diversi ex compagni, non ...

Nba - Kobe Bryant in prima fila allo Staples : fa il tifo per LeBron James ma niente incontro : Kobe Bryant arriva allo Staples Center e si accomoda in prima fila, da spettatore: non succedeva da quando i Lakers gli hanno ritirato le maglie , entrambe, la n°8 e la n°24, , ma oggi in città c'è ...

Nba – Crollo Cleveland Cavaliers : biglietti venduti a 2$ dopo l’addio di LeBron James! : l’addio di LeBron James pesa non solo sulla qualità del gioco ma anche sulle casse dei Cleveland Cavaliers: biglietti venduti a 2$ per la partita con i Nets l’addio di LeBron James ai Cleveland Cavaliers non ha avuto soltanto delle ripercussioni sul piano del gioco, ma anche sull’economia della franchigia. Se infatti i Cavs risultano essere l’ultima squadra ad Est, nonché l’unica che non ha ancora vinto (0-4), i guai maggiori sembrano ...

Nba - James firma la vittoria dei Lakers. Boston sbanca OKC : ROMA - Dopo aver sconfitto i Suns ieri notte, i Lakers hanno concesso il bis mandando al tappeto 121-114 anche i Denver Nuggets che fino ad oggi non avevano ancora perso ed erano stati capaci di ...

Nba – LeBron James sicuro dopo la prima vittoria : “abbiamo talento - ma i successi partono dalla difesa” : LeBron James felice dopo la prima vittoria in regular season: il Re elogia la prestazione difensiva della sua squadra, finalmente all’altezza della situazione Ieri notte, il successo sui Phoenix Suns per 131-113 ha rappresentato non solo la prima vittoria dei Los Angeles Lakers in stagione ma anche la prima W nella carriera di LeBron James con la maglia giallo-viola. Il Re ha messo insieme 19 punti, 7 rimbalzi e 10 assist in 28 minuti ...

