NBA | i Cleveland Cavaliers hanno licenziato coach Tyronn Lue

NBA - i Cleveland Cavaliers sono più scarsi del previsto senza LeBron James : "Dobbiamo vincere una dannata partita. Ne basta una, penso che quello permetta di togliere un bel po' di pressione dalle nostre spalle, garantendoci allo stesso tempo di giocare meglio". Tyronn Lue ...

NBA – Crollo Cleveland Cavaliers : biglietti venduti a 2$ dopo l’addio di LeBron James! : l’addio di LeBron James pesa non solo sulla qualità del gioco ma anche sulle casse dei Cleveland Cavaliers: biglietti venduti a 2$ per la partita con i Nets l’addio di LeBron James ai Cleveland Cavaliers non ha avuto soltanto delle ripercussioni sul piano del gioco, ma anche sull’economia della franchigia. Se infatti i Cavs risultano essere l’ultima squadra ad Est, nonché l’unica che non ha ancora vinto (0-4), i guai maggiori sembrano ...

NBA Sundays – Cleveland Cavaliers pronti a superare l’ostacolo Atlanta Hawks : Il primo NBA Sundays della stagione 2018-2019 vedrà affrontarsi i Cleveland Cavaliers dell’era post LeBron James e gli Atlanta Hawks, franchigia in pieno rebuilding L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Cleveland Cavaliers ospitare gli Atlanta Hawks alla Quicken Loans Arena, con diretta domenica 21 settembre a partire da mezzanotte su Sky Sport ...

NBA Sundays - Cleveland-Atlanta : sfida a Est per il primo appuntamento domenicale : Due squadre in ricostruzione , anche se diversa nei modi, . Due rookie sotto i riflettori. Due realtà che magari non capiterà spessissimo di veder passare sugli schermi tv italiani e, che per questa ...

Mercato NBA - Myles Turner e Larry Nance Jr. estendono il contratto con Indiana e Cleveland : La vigilia della stagione è tradizionalmente l'ultimo momento possibile per trovare degli accordi sulle estensioni di contratto, in particolare quelle dei giocatori in uscita dal contratto da rookie. ...

NBA preseason - colpo Suns - Warriors k.o.. Oladipo abbatte Cleveland : I Phoenix Suns non si lasciano distrarre dalle vicende societarie e piazzano un bel colpo andando a vincere in casa dei Warriors , 117-109, , con un'altra prestazione convincente di DeAndre Ayton , 18 ...

NBA - da Cleveland a L.A. : il banner di LeBron James compare fuori dallo Staples Center : Perché questo è il senso di aver chiamato in città il miglior giocatore del mondo: ridare ai tifosi gialloviola " senza playoff da cinque stagioni, senza l'anello dal 2010 " l'ambizione di recitare ...

NBA - Ghemon : "Vi racconto le mie finali a Cleveland e quell'incontro con Spike Lee" : Alessandro Del Piero lancia la nuova stagione NBA su Sky Sport Guarda tutti i video "Quando Spike Lee mi porta a comprare un cappellino dei Knicks" Per un'artista come lui, la passione per il gioco e ...

NBA - chi è Collin Sexton - il pretendente al trono dei Cleveland Cavaliers : Prima che James annunciasse al mondo il suo trasferimento a Los Angeles, il rookie aveva espresso pubblicamente l'auspicio che il suo arrivo a Cleveland potesse servire a convincere il Re a tentare ...

Mercato NBA – Cleveland Cavaliers sulle tracce di Jimmy Butler : contatto Dan Gilbert-Glen Taylor : Anche i Cleveland Cavaliers interessati a Jimmy Butler: Dan Gilbert, proprietario dei Cavs, è stato visto parlare con Glen Taylor, n°1 dei Timberwolves. Trade in vista? La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo ...