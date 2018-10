NBA | gli Spurs si prendono la rivincita | Lakers battuti in volata

NBA - lo spogliatoio di Washington è già una polveriera : tutti contro Otto Porter? : Avete presente quel meme in cui un cane seduto a un tavolo circondato dalle fiamme dice semplicemente " This is fine ", va tutto bene? Ecco, gli Washington Wizards si trovano in quella situazione, ...

NBA - altro disastro degli Houston Rockets : per D’Antoni è crisi nera! : Houston Rockets, una partenza 1-4 davvero in pochi l’avrebbero pronosticata, la squadra di coach D’Antoni sta vivendo un momento da incubo Terza vittoria stagionale per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari che nella notte superano 133-113 gli Houston Rockets nella difficile trasferta al Toyota Center. A spingere la franchigia californiana (3-2 in stagione) i canestri di Montrezl Harrell, 30, 23 per Lou Williams seguito a ...

NBA – Paul George non ha dubbi : “Westbrook fastidioso? Alcuni non vogliono giocare nemmeno LeBron James” : Paul George difende Russell Westbrook dalle accuse di Alcuni ex compagni: non é affatto fastidioso giocare con lui Palla in mano, personalità, un occhio alle statistiche e la voglia di continuare a tirare, anche se le statistiche sono tutt’altro che positive. Russell Westbrook é questo, prendere o lasciare. Mr. Tripla Doppia o un giocatore egoista e fastidioso con il quale giocare. Definizione confermata da diversi ex compagni, non ...

NBA – Chicago Bulls bersagliati dagli infortuni : si fa male anche Bobby Portis : Nuovo infortunio in casa Chicago Bulls: Bobby Portis, già sostituto dell’infortunato Markkanen, si ferma per un problema al ginocchio Inizio di stagione complicato per i Chicago Bulls, specialmente sotto il profilo delgi infortuni. L’infermeria della franchigia si continua a riempire, accogliendo a suo interno un giocatore dopo l’altro. Dopo l’infortunio di Lauri Markkane, costretto a saltare l’intera offseason, negli ultimi giorni si era ...

NBA – Crollo Cleveland Cavaliers : biglietti venduti a 2$ dopo l’addio di LeBron James! : l’addio di LeBron James pesa non solo sulla qualità del gioco ma anche sulle casse dei Cleveland Cavaliers: biglietti venduti a 2$ per la partita con i Nets l’addio di LeBron James ai Cleveland Cavaliers non ha avuto soltanto delle ripercussioni sul piano del gioco, ma anche sull’economia della franchigia. Se infatti i Cavs risultano essere l’ultima squadra ad Est, nonché l’unica che non ha ancora vinto (0-4), i guai maggiori sembrano ...

NBA : i Toronto Raptors hanno il miglior record in questo avvio - merito di Leonard : Gli investigatori più o meno improvvisati dei libri gialli direbbero che tre indizi non sempre fanno una prova, ma in un mondo complicato come la NBA è difficile pensare di tirare le somme anche dopo cinque partite. I Raptors però nel frattempo si sono portati avanti con il lavoro, , con, vincenti anche contro i T'...

NBA - Durant contro gli Wizards e la sua Washington : 'Sostituitemi - sono troppo deboli' : Il garbage time è una brutta bestia, soprattutto in una Lega che ti costringe a giocare 82 partite in meno sei mesi. Tocca fare di necessità virtù, lesinare le forze e capire quando è il momento di ...

NBA - 16 punti per Marco Belinelli ma brutto ko interno degli Spurs contro Indiana : Scherza prima del via coach Popovich, dicendo di rischiare a ogni gara il ricovero in ospedale per colpa della, orrenda, difesa di inizio stagione dei suoi Spurs. Poi si alza la palla a due e gli ...

Al compleanno di Teddy non va nessuno degli invitati : squadra di NBA lo invita alla partita per consolarlo : I Phoenix Suns, squadra di basket che milita in Nba, ha deciso di invitare Teddy alla partita contro i Los Angeles Lakers di LeBron James per consolarlo della delusione rimediata quando tutti i suoi amici gli hanno dato buca alla festa di compleanno.Continua a leggere

Embiid cerca moglie fuori dal mondo NBA : “non vorrei mi dicessero in partita : ‘mi sono scopato la tua donna’” : Joel Embiid è alla ricerca della sua donna ideale al di fuori dal mondo NBA: il centro dei Sixers lo rivela in una simpatica intervista Negli ultimi tempi, Joel Embiid ha avuto diverse vicissitudini amorose. Dal complicato flirt con Rihanna, dalla quale è stato respinto e poi, una volta diventato All-Star NBA, non ne ha voluto più sentir parlare, alla presunta relazione con la bellissima Anne De Paula, che il centro camerunense non ...

Basket - NBA : LeBron sbaglia - Lakers k.o. : Belinelli ne fa 15 - gioia Spurs : E' rinviato l'appuntamento con la prima vittoria di LeBron James in maglia Lakers, 0-3, che cedono in casa, al termine di una partita folle, contro degli Spurs, 2-1, bravi a rovesciare nel ...

NBA - San Antonio-Los Angeles Lakers : la giocata di Mills che ha regalato la vittoria agli Spurs [VIDEO] : Il veterano Patty Mills ha deciso San Antonio-Los Angeles Lakers, incontro tesissimo terminato dopo un tempo supplementare San Antonio-Los Angeles Lakers decisa da una giocata di Patty Mills. Un (quasi) buzzer beater che ha fissato il punteggio della gara sul 143-142 per i suoi Spurs, un canestro di enorme importanza da parte dell’australiano, ultimo dei veterani storici di San Antonio rimasto alla corte di Popovich. L’attesa ...