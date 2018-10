Napoli Roma Gol e Highlights | VIDEO

Napoli-Roma - Juan Jesus : 'Il Napoli non ha avuto grandi occasioni - l'abbiamo messo in difficoltà' : Agenzia Vista, Napoli, 29 ottobre 2018 'Il Napoli non ha avuto grandi occasioni, l'abbiamo messo in difficoltà'. Queste le parole di Juan Jesus, difensore della Roma,...

Napoli-Roma - Albiol guarda avanti : 'Contro l'Empoli necessario vincere' : Agenzia Vista, Napoli, 29 ottobre 2018 'Contro l'Empoli necessario vincere'. Queste le parole di Raul Albiol, difensore del Napoli, al termine del match disputato dagli...

Moviola serie A - Napoli-Roma : Santon-Milik - non c'è rigore. Dzeko - dov'è la simulazione? : Napoli-Roma 1-1 MASSA Santon-Milik, non c'è rigore: Dzeko, dov'è la simulazione? Partita molto tosta, la interpreta bene Massa, finalmente,. Su tutti: il richiamo ad Hamsik, a brutto muso, ricambiato, ...

Il Napoli agguanta la Roma al 90' : 'Dispiace aver preso gol alla fine vedendo come era andata la gara - commenta ai microfoni di Sky Sport - anche se il Napoli ha meritato il pari '. "Nel primo tempo - nota - siamo stati più bravi a ...

Miracolo Roma - pareggio strappato al Napoli : 1-1 : Allucinante, paurosa e terrificante. Halloween si avvicina sempre di più ed evidentemente la Roma non voleva farsi trovare impreparata, a proposito di prestazioni da incubo. La partita del San Paolo infatti si rivela in realtà una non partita. Una Roma priva di un qualunque tipo di gioco e senza idee strappa un pareggio preziosissimo grazie a un gol di El Shaarawy nel primo tempo, in una delle pochissime azioni d’attacco della partita, contro un ...

Napoli-Roma. La Juve ringrazia e va in fuga : Finisce 1-1 al San Paolo. La Juve ringrazia e va in fuga. Solo la rete di Mertens al 90′ evita

Napoli-Roma - Di Francesco : “Gli azzurri hanno meritato il pareggio finale” : Napoli-Roma, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Napoli-Roma, Eusebio Di Francesco, tecnico dei giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio subito nei minuti finali: “Dispiace aver preso gol al 90′, ma il Napoli ha meritato alla fine per quella che è stata la partita, anche perché […] L'articolo Napoli-Roma, Di Francesco: “Gli azzurri ...

Napoli-Roma - Ancelotti : “Sono contento. Le occasioni sono fioccate” : Napoli-Roma, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Napoli-Roma, Carlo Ancelotti, tecnico degli azzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio ottenuto in extremis contro i giallorossi: “La partita è stata ben giocata, sono molto contento perché nonostante la difficoltà del gol subito abbiamo avuto una pressione costante […] L'articolo Napoli-Roma, Ancelotti: ...

Roma-Napoli - è un pareggio giusto tra due squadre in ‘salute’ : Di Francesco ‘studia’ alla grande la partita ma la reazione della squadra di Ancelotti è veemente : E’ andata in scena una partita molto importante valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Roma e Napoli, due squadre sicuramente in salute e che giocano il miglior calcio del campionato italiano. Anche la partita di oggi è stata emozionante, match di grande intensità ed anche con ottime giocate dal punto di vista tecnico, il risultato di 1-1 può essere considerato giusto. Scatto da parte della Roma di ...

Napoli-Roma 1-1 - Beffa Mertens : il muro giallorosso si sgretola nel finale : La Roma pareggia 1 a 1 contro il Napoli nel match della 10giornata di Serie A. Gli ospiti partono bene e passano subito con Stephan El Shaarawy . I ragazzi di Eusebio Di Francesco, con orgoglio, poi ...

Napoli-Roma - le pagelle : Manolas è un muro - soffre Nzonzi. Bene El Shaarawy e Pellegrini : La Roma pareggia 1 a 1 contro il Napoli, nel posticipo della 10giornata di Serie A . La sfida del San Paolo la apre Stephan El Shaarawy dopo una bella azione corale dei giallorossi che giocano un ...