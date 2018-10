Napoli-Roma 1-1 | le pagelle di CalcioWeb ...

Il ‘Faraone’ mette la freccia - Mertens non sbaglia al fotofinish : Napoli -Roma - al San Paolo partita ricca di spettacolo ed emozioni [FOTO e VIDEO] : 1/29 LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi ...

Diretta/ Napoli Roma (risultato finale 1-1) info streaming video tv : pari di Mertens al 90'! : Diretta Napoli Roma streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, posticipo della 10^ giornata di Serie A (oggi 28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:22:00 GMT)

Calcio : posticipo - Napoli-Roma 1-1 : 22.30 Il Napoli acciuffa la Roma nel finale (1-1) dopo una partita in salita e resta a -6 dalla Juventus capolista, vittoriosa sabato a Empoli. Roma cinica che colpisce al primo affondo (14'): Under dalla destra mette al centro, El Shaarawy, tutto solo, insacca di destro festeggiando al meglio il 26° compleanno (sabato). La reazione del Napoli è intensa, ma imprecisa. E la Roma rischia anche di raddoppiare (35') se Albiol non respingesse sulla ...