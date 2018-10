Napoli-Roma 0-1 diretta live | infortunio De Rossi | tegola per Di Francesco VIDEO ...

VIDEO Napoli -Roma 0-1 : le immagini del vantaggio giallorosso griffato da El Shaarawy : La Roma passa in vantaggio in casa del Napoli nel posticipo serale della decima giornata della Serie A di calcio: al quarto d’ora El Shaarawy sigla la rete dello 0-1. Di seguito il VIDEO del gol giallorosso . #El Shaarawy ! #Roma in vantaggio ! #NapoliRoma 0-1 pic.twitter.com/hIUb0dBqpz — Alessia N⚽️velli (@Ale_Novelli87) October 28, 2018 CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Napoli Roma in Diretta LIVE - Formazioni - Risultato e Cronaca in tempo reale : Napoli Roma in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 20:30 Inizia il match dell'Olimpico AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA Diretta TESTUALE DEL MATCH 18′ Ci prova Milik dai 25 metri, sinistro potente, Olsen respinge, Insigne è in offside. 14′ GOL DELLA Roma! Under centra dal fondo, Dzeko la sfiora, El