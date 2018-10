Napoli | nonno stroncato da infarto mentre accompagna la nipotina a scuola

Blastingnews

(Di domenica 28 ottobre 2018) Quella che si sta per raccontare è una triste vicenda VIDEO che si è verificata nei pressi della citta' di, precisamente nel comune di Marano, in via Tagliamento, dove un uomo P. R. le sue iniziali di circa sessanta anni ha perso la vitastavando la propria. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, l'uomo ha accusato improvvisamente un malore durante il tragitto a bordo della propria motocicletta. Con tutta probabilita', si è trattato di unfulminante che lo ha colto prima che i soccorsi potessero fare qualsiasi cosa per aiutarlo.: unse l'è portato via, laassiste alla scena Secondo il quotidiano in questione, infatti, il sessantenne sarebbe deceduto ancor prima dell'arrivo del personale del pronto soccorso, proprio a due passi dalladell'infanzia Vittoria Alfieri dove lasi stava ...