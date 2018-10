MotoGp | Vinales trionfa in Australia

MotoGp - in Australia vince Vinales. Iannone secondo - Dovizioso terzo : PHILLIP ISLAND - In Australia torna a vincere una Yamaha dopo un anno e mezzo di attesa, ma non è quella di Valentino: Maverick Viñales domina un gp che strada facendo ha perso protagonisti ...

Highlights MotoGp - il VIDEO della gara del GP Australia 2018 : vittoria per Maverick Vinales : Maverick Vinales ha vinto il GP d’Austraia 2018, riportando la Yamaha al successo in MotoGP dopo ben 490 giorni. Un digiuno lunghissimo spezzato da una prestazione stellare da parte dello spagnolo, autore di una rimonta furente. Il podio è stato completato dagli italiani Andrea Iannone ed Andrea Dovizioso, mentre Valentino Rossi non è riuscito ad inserirsi nella corsa per il podio. Marc Marquez è rimasto vittima di una caduta dopo un ...

Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio d’Australia di MotoGp : Il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio d’Australia di MotoGP, corso domenica mattina sul circuito di Phillip Island e terzultima gara del Motomondiale 2018. Viñales ha tagliato il traguardo davanti agli italiani Andrea Iannone (Suzuki) e Andrea Dovizioso (Ducati). The post Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio d’Australia di MotoGP appeared first on Il Post.

MotoGp - Pagelle GP Australia 2018 : Maverick Vinales di nuovo sugli scudi - Iannone e Dovizioso brillanti - Rossi spento - Marquez e Zarco si ... : Il Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP , clicca qui per la cronaca, vede il ritorno al successo di Maverick Vinales e Yamaha, nella consueta gara con tanti sorpassi, ed errori. Andrea Iannone e Andrea Dovizioso si dimostrano pronti a battagliare, mentre con ...

MotoGp - Pagelle GP Australia 2018 : Maverick Vinales di nuovo sugli scudi - Iannone e Dovizioso brillanti - Rossi spento - Marquez e Zarco si spaventano : Il Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP vede il ritorno al successo di Maverick Vinales e Yamaha, nella consueta gara con tanti sorpassi, ed errori. Andrea Iannone e Andrea Dovizioso si dimostrano pronti a battagliare, mentre con Johann Zarco e Marc Marquez non ci si annoia mai. Di seguito le Pagelle della gara di Phillip Island, per capire chi si è meritato un buon voto e chi, invece, è finito dietro alla lavagna. Pagelle GP Australia ...

MotoGp – La paura per Viñales e i problemi di Rossi - Lin Jarvis svela : “mi aspettavo di fare una doppietta” : Il direttore generale del team Yamaha ha commentato il risultato di Viñales e Rossi, senza nascondere il fatto che si sarebbe aspettato una doppietta Torna a sorridere la Yamaha, lo fa grazie a Maverick Viñales che riporta sul gradino più alto del podio il team di Iwata dopo oltre un anno di digiuno. AFP/LaPresse Prestazione perfetta dello spagnolo, un po’ meno invece quella di Valentino Rossi che ha dovuto assistere da lontano al ...

Maverick Viñales - GP Australia MotoGp 2018 : “Sono felicissimo - è stato un periodo molto duro. Oggi avevo la moto che desideravo” : Dopo 25 gare la Yamaha è tornata finalmente alla vittoria ed è stato lo spagnolo Maverick Viñales ad interrompere questo lungo ed inusuale digiuno per la squadra nipponica. L’iberico si è imposto con merito nel GP d’Australia, terzultima prova del Mondiale 2018 di motoGP, mettendo in mostra una velocità impressionante che gli ha permesso di vincere in fuga, nonostante la partenza non sia stata delle migliori. Un successo pieno di ...