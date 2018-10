MotoGp – Vinales trionfa in Australia | Marquez ko | Dovizioso allunga su Rossi | la nuova

MotoGp : Vinales vince in Australia : Il neo campione del mondo, Marc Marquez , Honda, , si è ritirato dopo un contatto al sesto giro con il francese Johann Zarco , Yamaha, , caduto ad alta velocità ma senza conseguenze.

MotoGp - GP Australia 2018 : Maverick Vinales spezza il tabù Yamaha e vince davanti a Iannone e Dovizioso - Rossi 6° - Marquez out : Dopo 490 giorni di attesa una Yamaha torna sul gradino più alto del podio in MotoGP. Maverick Vinales, infatti, domina il Gran Premio d’Australia 2018 di Phillip Island e fa tornare il sorriso alla scuderia di Iwata. Lo spagnolo, dopo essere partito male, risale in maniera rabbiosa ed inesorabile, approfitta del ritiro di Marc Marquez (dopo il contatto con Johann Zarco) e stacca nettamente tutti gli inseguitori, prima di stringere i denti ...

MotoGp - GP Australia 2018 : Marquez favorito per la gara - ma Iannone e Viñales hanno il passo per giocarsela. Dovizioso e Rossi a caccia del podio : Le qualifiche del Gran Premio d’Australia 2018 di MotoGP sono andate in archivio con la pole position del solito Marc Marquez (79^ pole in carriera, 51^ nella classe regina), il quale è riuscito a spingere al massimo nonostante le condizioni metereologiche difficilissime da gestire, con un fortissimo vento che ha trasportato qualche fastidiosa goccia di pioggia sul tracciato proprio durante il Q2. L’iberico si è confermato il più ...

MotoGp - Vinales fiducioso : “non ho spinto al massimo per via della pioggia - il passo mi dà buone sensazioni” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp d’Australia, sottolineando di non essere riuscito a dare il meglio per via delle condizioni atmosferiche Ottimo secondo posto per Maverick Vinales al termine delle Qualifiche del Gp d’Australia, il pilota spagnolo non riesce ad impensierire Marc Marquez, molto più veloce con condizioni meteo miste. AFP/LaPresse Lo spagnolo comunque appare alquanto fiducioso in vista della ...

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY qualifiche live : FP4 - Iannone primo davanti a Vinales e Valentino Rossi : Diretta MotoGp Streaming video SKY qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gp Australia 2018 Phillip Island live: cronaca e tempi , oggi, .

MotoGp – Viñales commenta le libere a Phillip Island : “dobbiamo lavorare più sull’elettronica che sul set up” : Maverick Viñales parla dopo le prime e le seconde prove libere sul circuito di Phillip Island: tutta la soddisfazione dello spagnolo Dopo essere stato leader della Fp1 e aver stabilito il terzo tempo nelle Fp2 del Gp d’Australia, Maverick Viñales ha parlato ai microfoni di Sky MotoGp ed ha espresso tutta la sua soddisfazione per il feeling con la sua moto sul circuito di Phillip Island. “Al primo turno mi sono trovato bene ...