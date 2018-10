MotoGp – Una bionda tutta curve per Valentino Rossi in Australia | Hayley Crane | la sexy

MotoGp – La paura per Viñales e i problemi di Rossi - Lin Jarvis svela : “mi aspettavo di fare una doppietta” : Il direttore generale del team Yamaha ha commentato il risultato di Viñales e Rossi, senza nascondere il fatto che si sarebbe aspettato una doppietta Torna a sorridere la Yamaha, lo fa grazie a Maverick Viñales che riporta sul gradino più alto del podio il team di Iwata dopo oltre un anno di digiuno. AFP/LaPresse Prestazione perfetta dello spagnolo, un po’ meno invece quella di Valentino Rossi che ha dovuto assistere da lontano al ...

MotoGp - GP Malesia 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra una settimana a Sepang : Nel prossimo weekend il Motomondiale fa tappa a Sepang, in Malesia, per l’ultima parte del trittico asiatico (dopo Giappone e Australia) che porta all’epilogo della stagione nel GP di Valencia. Sul tracciato Malesiano andrà in scena il penultimo round della stagione, con Andrea Dovizioso che proverà a bissare il successo ottenuto nelle ultime due edizioni consecutive del GP della Malesia per conservare la seconda piazza nel Mondiale ...

MotoGp – Una bionda mozzafiato ai box Yamaha : Anna Durkin incanta il paddock di Phillip Island [GALLERY] : Anna Durkin: una bellezza mozzafiato nel paddock di Phillip Island. La bionda Monster Girl infiamma l’atmosfera al Gp d’Australia La giornata di qualifiche del Gp d’Australia di MotoGp si è conclusa da diverse ore ormai: Marc Marquez è il poleman del terzultimo appuntamento della stagione 2018, seguito in prima fila da Vinales e Zarco. Bene Iannone, quarto, mentre per trovare i due contendenti al titolo di vicecampione ...

MotoGp - che errore per Bautista in qualifica : “mi è entrata una marcia per sbaglio e la Ducati non si è fermata” : Il sostituto di Lorenzo partirà dodicesimo sulla griglia di partenza del Gp d’Australia, a causa di una caduta che lo ha visto protagonista in Q2 Terza e quarta fila per Andrea Dovizioso e Álvaro Bautista per il GP di Australia, in programma domani a Phillip Island alle ore 16:00 locali (le 6:00 in Italia). AFP/LaPresse Protagonista ieri di una scivolata che gli aveva impedito di girare per quasi tutte le FP2, questa mattina lo ...

GP Australia. Da Crutchlow a Lorenzo - quanti piloti infortunati in MotoGp : una frattura complessa alla caviglia destra con tre rime di frattura, cioè rotta in tre punti, quella che mette k.o. Cal Crutchlow fino alla fine di questa stagione. Il pilota della Honda è caduto ...

LIVE MotoGp - GP Australia 2018 in DIRETTA : comincia la sfida per la pole! Inizia a piovere e sarà una lotteria : 06.02: Marc Marquez, neo campione del mondo, è pronto per dimostrare ancora una volta di essere il migliore ed è pronto a centrare la pole per proiettarsi alla gara nel modo migliore. 06.01: Ci ...

MotoGp - la furbizia di Petrucci : “nel time-attack sono andato dietro Viñales - una mano non si rifiuta mai” : Il ternano ha rivelato di aver sfruttato la scia di Viñales per ottenere il secondo posto nella seconda sessione di prove libere Grandissima prestazione di Andrea Iannone nella seconda sessione di prove libere del Gp di Phillip Island, il pilota della Suzuki fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo proprio in extremis. AFP/LaPresse ‘The Maniac’ ferma il crono su un ottimo 1:29.131, beffando sotto la bandiera a scacchi ...

MotoGp – Marquez inizia il week-end di Phillip Island con una… caduta : scomoda scivolata nelle FP1 [VIDEO] : Il pilota della Honda perde il controllo della sua moto a poco meno di sei minuti dalla fine della prima sessione, chiudendola anzitempo al sesto posto Brutto inconveniente per Marc Marquez nel corso della prima sessione di prove libere del Gp di Phillip Island, lo spagnolo infatti è stato protagonista di una scomoda scivolata che ha chiuso anzitempo le sue FP1. Arrivato in curva 10, il neo campione del mondo ha perso completamente ...

MotoGp – Un koala fortunato a Phillip Island : il tenero incontro con Valentino Rossi in Australia [FOTO] : Un koala fortunatissimo in Australia: Valentino Rossi e il dolce incontro prima della conferenza stampa a Phillip Island Il weekend di gara del Gp d’Australia è iniziato. Pochi giorni per ricaricare le energie, tra voli e ‘traslochi’ per i piloti della MotoGp dopo il Gp del Giappone, che ha incoronato Marquez campione del mondo per la settima volta, la quinta nella categoria. Adesso i campioni delle due ruote sono in ...

MotoGp - Marquez : «È stata una delle migliori stagioni» : Anche se ti chiami Marc Marquez ed hai appena vinto il terzo titolo consecutivo della MotoGp, a 25 anni di mamma ce n'è una sola, specie se è sta dall'altra parte del mondo. A Motegi lo spagnolo ha ...

MotoGp - Giacomo Agostini : “Nel 2019 prevedo una guerra in Honda tra Marquez e Lorenzo” : Giacomo Agostini, noto ex pilota italiano, che in carriera ha vinto 15 titoli del Motomondiale, rivela al sito spagnolo marca.com che l’iberico Marc Marquez in futuro potrà superare tale primato. Il pilota della Honda stabilirebbe un record difficilmente battibile, dato che all’epoca di Agostini si poteva correre in più classi. Per Agostini inoltre nella prossima stagione, con il passaggio alla Honda di Lorenzo potrà aprirsi una vera ...

Una lettera per Marc Marquez - il fratello Alex scrive al campione del mondo di MotoGp : “una stagione eccellente” : Marc Marquez è campione del mondo per la settima volta, il fratello Alex si congratula con lui: la sua lettera al giornale spagnolo Dopo il Gp del Giappone Marc Marquez si è laureato per la settima volta campione del mondo di MotoGp. Lo spagnolo a soli 25 anni nel corso della sua carriera ha già infranto i record dei motociclisti più famosi e si può annoverare tra i migliori piloti di sempre. A riconoscere onore e merito a Marc, anche il ...

MotoGp – Lorenzo in ‘pericolo’ anche in cabina di commento - ma per fortuna Jorge se la ride [VIDEO] : Jorge Lorenzo rischia l’infortunio anche in cabina di commento a Motegi: il VIDEO esilarante Marc Marquez è campione del mondo: il pilota della Honda ha trionfato oggi al Gp del Giappone, complice anche la caduta di Dovizioso a 2 giri dal termine della corsa di Motegi, aggiudicandosi il suo settimo titolo Mondiale a soli 25 anni. Grande assente, oggi a Motegi, Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato costretto a dichiarare ...

MotoGp - GP Australia 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra una settimana a Phillip Island : Nel prossimo weekend si va in Australia per il terzultimo round del Motomondiale. Sul celebre tracciato Australiano siamo pronti a goderci un fine settimana molto emozionante che potrebbe offrire grandi duello: in MotoGP la Ducati vorrà far vedere di essere veloce e contrastare Marc Marquez; in Moto3 Marco Bezzecchi, dopo il successo di Motegi (Giappone), vuol bissare e balzare in vetta al campionato davanti a Jorge Martin e Francesco Bagnaia ...