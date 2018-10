MotoGp Suzuki | Iannone | «Sono felicissimo | ho fatto il massimo»

MotoGp Suzuki - Iannone : «Ho cercato di fare il massimo» : PHILLIP ISLAND - Andrea Iannone riporta sul podio la Suzuki, centrando il secondo posto in Australia, alle spalle di Maverick Vinales con la Yamaha. 'Sono felicissimo, abbiamo lavorato bene da subito' ...

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGp / Gp Australia 2018 : Ducati male - meglio le Suzuki a Phillip Island : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Australia 2018 Phillip Island: la battaglia per la pole position sull’affascinante circuito, per spezzare il dominio di Marquez(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 14:03:00 GMT)

MotoGp - GP Australia - Iannone in esclusiva : 'Sarei rimasto in Suzuki altri due anni' : Iannone all'attacco di Phillip Island : il pilota della Suzuki si gode il miglior tempo nelle seconde prove libere davanti a Danilo Petrucci e Maverick Vinales. "Il risultato di oggi è il frutto della ...

MotoGp – Iannone sfreccia a Phillip Island durante le libere e si rammarica : “non avrei lasciato la Suzuki quest’anno” : Andrea Iannone vola in Fp1 e Fp2 a Phillip Island, il pilota della Suzuki palesa la sua soddisfazione dopo le prime e le seconde prove libere del Gp d’Australia Dopo il settimo tempo nelle prime prove libere, Andrea Iannone si aggiudica la testa della classifica dei tempi combinati a seguito delle Fp2 sul circuito di Phillip Island. Il pilota della Suzuki mette in mostra così la forza della sua moto in vista del Gp d’Australia ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Phillip Island : Iannone vola con la Suzuki - Petrucci e Viñales beffati in extremis [FOTO] : Il pilota della Suzuki chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere, facendo segnare il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi Grandissima prestazione di Andrea Iannone nella seconda sessione di prove libere del Gp di Phillip Island, il pilota della Suzuki fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo proprio in extremis. ‘The Maniac’ ferma il crono su un ottimo 1:29.131, beffando sotto la bandiera a ...

MotoGp - Viñales durissimo nei confronti della Yamaha : lo spagnolo rimpiange il periodo in Suzuki : Il pilota spagnolo continua a non sopportare la situazione venutasi a creare in casa Yamaha, rimpiangendo le due stagioni trascorse in Suzuki Quarto posto a tre gare dalla fine del Mondiale, non è la posizione che Maverick Viñales sognava ad inizio stagione. Marc Marquez ha già chiuso i giochi per il titolo mondiale, lo spagnolo della Yamaha può solo ambire al terzo posto occupato da Valentino Rossi, distante trenta punti in ...

MotoGp – Harakiri Iannone - il pilota della Suzuki si schianta in curva : il VIDEO della caduta : Il VIDEO della caduta di Andrea Iannone sul circuito di Motegi, il pilota italiano a pochi giri dalla fine della gara si schianta in curva 10 Durante la gara che si sta disputando sul circuito di Montegi, Andrea Iannone è caduto schiantandosi in curva 10. Il pilota italiano della Suzuki, partito per il Gp di Giappone dalla quinta casella in griglia ha terminato la sua gara a pochi giri dal termine per una perdita del controllo della sua ...

MotoGp – Iannone soddisfatto in qualifica - Andrea ‘ci tiene’ in Giappone : “la Suzuki qui vuole fare bella figura” : Andrea Iannone commenta le sue qualifiche sul circuito di Motegi, il pilota italiano della Suzuki partirà dalla quinta posizione in griglia Le qualifiche sul circuito di Motegi hanno premiato la velocità di Andrea Dovizioso, che nonostante non sia avvezzo come i suoi avversari alla pole position, è riuscito a prendersi la prima posizione sul circuito Giapponese su cui domenica si correrà il Gp di Giappone. La prossima gara rappresenta il ...

MotoGp - Suzuki : con il podio di Aragon perde i vantaggi delle concessioni nel 2019 : Con il terzo posto di Andrea Iannone al Motorland di Aragon la Suzuki perde i benefici delle concessioni previste dal regolamento MotoGP come accade a tutti i costruttori che raccolgono almeno 6 punti ...

MotoGp - la Suzuki perderà le concessioni : ROMA - Buona notizia per la Suzuki, che perde le concessioni previste dal regolamento grazie al terzo posto conquistato ad Aragon da Andrea Iannone. La casa di Hamamatsu ha infatti raggiunto il quinto ...

MotoGp - il podio di Iannone ad Aragon costa caro alla Suzuki : brutte notizie in vista del prossimo anno : La Suzuki ha raggiunto la fatidica soglia dei sei punti nella classifica delle concessioni tecniche, per questo motivo non potrà disporne nel 2019 Felicità, sorrisi ma anche un pizzico di amarezza. Il podio ottenuto da Iannone ad Aragon, il quinto per la Suzuki in questo Mondiale di MotoGp, reca con sè anche una brutta notizia. AFP/LaPresse Proprio così perché, salendo sul terzo gradino domenica in Spagna, il pilota di Vasto ha permesso al ...

MotoGp - Iannone ha fiducia nella Suzuki : “siamo più vicini del solito ai migliori - ecco cosa va migliorato” : Il pilota della Suzuki ha commentato la prima giornata di libere, esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti Marc Marquez chiude davanti a tutti nelle seconde prove libere del Gp di Aragon, lo spagnolo della Honda gira in 1’47″382 precedendo le Ducati ufficiali del connazionale Jorge Lorenzo (1’47″520) e di Andrea Dovizioso (1’47″835). In ritardo le due Yamaha di Valentino Rossi e Maverick ...

MotoGp Suzuki - Brivio : «Speriamo di poter sfruttare i dati dei test» : TORINO - Ad Aragon ha parlato il team manager della Suzuki Davide Brivio alla vigilia del weekend di gara: ' Arriviamo ad Aragon dopo una solida prestazione a Misano dove Rins ha conquistato un buon 4 ...

MotoGp - Iannone deluso dalla sua Suzuki : “strategia sbagliata - il mio problema sono le staccate” : Il pilota della Suzuki ha analizzato l’esito delle qualifiche di Misano, sottolineando di non essere affatto soddisfatto E’ di Jorge Lorenzo la pole position del Gp di San Marino in MotoGp. Lo spagnolo della Ducati gira in 1’31″629 precedendo l’australiano Jack Miller con la Ducati del team Pramac e il connazionale Maverick Vinales con la Yamaha. Quarto tempo per Andrea Dovizioso con la seconda moto ufficiale ...