MotoGP Phillip Island | Vinales trionfa Iannone 2° | poi Dovizioso Rossi 6°

MotoGP – Le lacrime di Viñales - l’euforia di Iannone e il sorriso di Dovizioso : le parole dei primi tre del Gp di Phillip Island : Le parole dei primi tre classificati al termine del Gp di Phillip Island, vinto da Viñales dopo un digiuno che durava dal 2017 Finisce il digiuno di vittorie della Yamaha, che torna sul gradino più alto del podio grazie alla splendida prestazione di Maverick Viñales. Il pilota spagnolo vince il Gp di Phillip Island, precedendo sul traguardo Andrea Iannone e Andrea Dovizioso, autori anch’essi di una super ...

MotoGP – Semafori spenti a Phillip Island : il VIDEO della partenza del Gp d’Australia : Miller subito in testa, inizio difficile per Marquez: il VIDEO della partenza del Gp d’Australia E’ finalmente iniziato lo spettacolo del Gp d’Australia: dopo le qualifiche di ieri che hanno regalato a Marquez una splendida pole position, i campioni della MotoGp sono in pista, a Phillip Island, per la battaglia della domenica. Una partenza caotica, che ha lasciato per qualche secondo col fiato sospeso: Marquez è stato ...

MotoGP – Una bionda mozzafiato ai box Yamaha : Anna Durkin incanta il paddock di Phillip Island [GALLERY] : Anna Durkin: una bellezza mozzafiato nel paddock di Phillip Island. La bionda Monster Girl infiamma l’atmosfera al Gp d’Australia La giornata di qualifiche del Gp d’Australia di MotoGp si è conclusa da diverse ore ormai: Marc Marquez è il poleman del terzultimo appuntamento della stagione 2018, seguito in prima fila da Vinales e Zarco. Bene Iannone, quarto, mentre per trovare i due contendenti al titolo di vicecampione ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGP 2018 : “Il nostro risultato non è veritiero ma a Phillip Island fatichiamo” : Un po’ l’arrivo della pioggia e un po’ la scarsa confidenza con un tracciato particolare come Phillip Island (Australia) hanno reso la vita difficile ad Andrea Dovizioso. Il forlivese della Ducati, infatti, non è andato oltre il nono tempo delle qualifiche del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro di Borgo Panigale non è riuscito a trovare il feeling giusto nelle condizioni particolari ...

MotoGP – Marquez in pole a Phillip Island - terza fila tutta italiana : la griglia di partenza del Gp d’Australia : Marc Marquez in pole position a Phillip Island, una terza fila tutta italiana: la griglia di partenza del Gp d’Australia Marc Marquez inarrestabile! Dopo la vittoria del titolo Mondiale di domenica scorsa in Giappone, lo spagnolo è riuscito a mantenere la concentrazione giusta per far bene anche in Australia. Nonostante un weekend al top di Iannone e una leggera pioggia improvvisa arrivata proprio all’inizio della Q2, lo ...

MotoGP – Terminate le Fp4 in Australia : Iannone è il più veloce a Phillip Island - bene le Yamaha [TEMPI] : Iannone davanti a tutti nelle Fp4 del Gp d’Australia, bene le Yamaha sulla pista di Phillip Island Stanno per iniziare le qualifiche del Gp d’Australia di MotoGp. Prima della sfida per le migliori posizioni in griglia di partenza, i campioni della categoria regina sono scesi in pista a Phillip Island per la quarta ed ultima sessione di prove libere. E’ Andrea Iannone il più veloce nelle Fp4, seguito dalle Yamaha di ...

MotoGP - GP Australia 2018. Canguri - gabbiani e cigni in pista : Phillip Island diventa uno zoo nelle prove libere : Il circuito di Phillip Island, situato nella regione di Victoria, ha assunto il suo aspetto attuale dopo un restyling ultimato nel 1988. È una pista fantastica, probabilmente una delle più belle ...

MotoGP Phillip Island Iannone : "Ora ho fiducia". Petrucci : "Fatto un bel reset" : Iannone, nonostante le difficoltà per assorbile il fuso orario, ha brillato nel venerdì di Phillip Island: "Questo è il frutto della crescita in corso da Aragon in poi. Anche nel 2017 qui eravamo ...

MotoGP – Iannone sfreccia a Phillip Island durante le libere e si rammarica : “non avrei lasciato la Suzuki quest’anno” : Andrea Iannone vola in Fp1 e Fp2 a Phillip Island, il pilota della Suzuki palesa la sua soddisfazione dopo le prime e le seconde prove libere del Gp d’Australia Dopo il settimo tempo nelle prime prove libere, Andrea Iannone si aggiudica la testa della classifica dei tempi combinati a seguito delle Fp2 sul circuito di Phillip Island. Il pilota della Suzuki mette in mostra così la forza della sua moto in vista del Gp d’Australia ...

MotoGP – Libere mediocri per Valentino Rossi a Phillip Island : “mi manca qualcosa - ma si può fare” : Valentino Rossi palesa le sue impressioni dopo le prime e le seconde prove Libere sul circuito di Phillip Island, le parole del Dottore Il decimo tempo delle prime prove Libere di Valentino Rossi, è seguito da una ‘fortunosa’ decima posizione nei tempi combinati dopo le Fp2 a Phillip Island. Il Dottore, dopo i primi giri sul circuito che farà da sfondo al Gp d’Australia, ha confessato ai microfoni di Sky MotoGp: ...

MotoGP – Viñales commenta le libere a Phillip Island : “dobbiamo lavorare più sull’elettronica che sul set up” : Maverick Viñales parla dopo le prime e le seconde prove libere sul circuito di Phillip Island: tutta la soddisfazione dello spagnolo Dopo essere stato leader della Fp1 e aver stabilito il terzo tempo nelle Fp2 del Gp d’Australia, Maverick Viñales ha parlato ai microfoni di Sky MotoGp ed ha espresso tutta la sua soddisfazione per il feeling con la sua moto sul circuito di Phillip Island. “Al primo turno mi sono trovato bene ...