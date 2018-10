MotoGP | Pagelle GP Australia 2018 | Maverick Vinales di nuovo sugli scudi | Iannone e

oasport

(Di domenica 28 ottobre 2018) Il Gran Premio didellavede il ritorno al successo die Yamaha, nella consueta gara con tanti sorpassi, ed errori. Andreae Andrea Dovizioso si dimostrano pronti a battagliare, mentre con Johann Zarco e Marc Marquez non ci si annoia mai. Di seguito ledella gara di Phillip Island, per capire chi si è meritato un buon voto e chi, invece, è finito dietro alla lavagna.GPMARC MARQUEZ (HONDA) – VOTO 6: Affronta la gara con maggiore rilassatezza dopo aver conquistato il suo quinto titolo. Si prende qualche rischio in più, come nel duello con Johann Zarco. I due vanno a contatto ad oltre 330kmh senza colpe particolari, ma le rispettive gare si concludono in quel momento.(YAMAHA) – VOTO 10: Sembrava avere iniziato la sua domenica nella solita maniera, ovvero partenza sbagliata e ...