MotoGp | Marquez assolve Zarco dopo l’incidente | “facile sbagliare lì | per me è tutto

MotoGp Australia - la classifica : colpo grosso della Yamaha - incidente per Marc Marquez [FOTO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

MotoGp - Zarco si schianta sulla Honda di Marquez : spettacolare incidente a quasi 300 km/h [VIDEO] : Il pilota della Yamaha Tech3 calcola male le distanze alla fine del rettilineo e si schianta sulla Honda del campione del mondo, cancellando la gara di entrambi Finisce dopo pochi giri la gara di Marc Marquez in Australia, il pilota spagnolo infatti è costretto al ritiro dopo l’incidente con Johann Zarco, arrivato alla fine del rettilineo principale. Il francese calcola male le distanze e tocca in staccata la Honda del campione del ...

LIVE MotoGp - GP Australia 2018 in DIRETTA : Marc Marquez favorito - Valentino Rossi e Dovizioso per la rimonta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, i centauri sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e contro-sorpassi lungo i saliscendi della pista Australiana. Nella classe regina Marc Marquez partirà dalla pole position. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, non è ancora sazio e vuol vincere per dimostrare la sua superiorità. Proveranno a ...

MotoGp - GP Australia 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Iannone il migliore - Dovizioso (4°) precede Marquez - indietro Valentino Rossi : Andrea Iannone è stato il più veloce nel warm-up del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha confermato l’eccellente velocità del weekend, volando letteralmente lungo i saliscendi di Phillip Island e siglando il crono di 1’29″254. Un ottimo passo quello esibito dal centauro tricolore che si candida ad un ruolo di primo piano per la gara. Alle sue spalle troviamo la coppia ...

MotoGp - GP Australia 2018 : Marquez favorito per la gara - ma Iannone e Viñales hanno il passo per giocarsela. Dovizioso e Rossi a caccia del podio : Le qualifiche del Gran Premio d’Australia 2018 di MotoGP sono andate in archivio con la pole position del solito Marc Marquez (79^ pole in carriera, 51^ nella classe regina), il quale è riuscito a spingere al massimo nonostante le condizioni metereologiche difficilissime da gestire, con un fortissimo vento che ha trasportato qualche fastidiosa goccia di pioggia sul tracciato proprio durante il Q2. L’iberico si è confermato il più ...

MotoGp - GP Australia 2018. Marquez : 'Iannone favorito'. Andrea : 'Sono veloce' : Ricevere complimenti dal campione del mondo in carica, uno che di titoli ne ha vinti 7 in carriera, avrà probabilmente fatto piacere ad Andrea Iannone. Marc Marquez si è congratulato con il pilota della Suzuki per i tempi e il passo gara ...

MotoGp - GP Australia 2018. L'editoriale di Guido Meda : 'Piove Marquez!' : La tensione più alta però riguarda Moto2 e Moto3, con gli italiani Bagnaia e Bezzecchi in piena lotta per diventare campioni del mondo. A Bagnaia è capitata una qualifica proprio brutta, sedicesimo, ...

MotoGp Australia 2018 - Marquez ancora davanti a tutti : La MotoGP arriva in Australia sul circuito di Phillip Island ma, dopo due giorni di predominio italiano con Andrea Iannone a spuntarla è ancora una volta lui, il sette volte campione del mondo. A dare ...

MotoGp - Marquez in Australia con gli stivali di Doohan. E per la gara : "Pole ok - ma qui Iannone è il più forte" : " Sapevo che non ero lontano per fare la pole ha detto ai microfoni di Sky Sport M i aspettavo Iannone, credo sia il più forte in questa pista , quando ho visto quella pioggia leggera, faceva ...

Griglia di partenza MotoGp / Gp Australia 2018 : pole position di Marquez - lo inseguono due Yamaha : Griglia di partenza MotoGp, GP Australia 2018 Phillip Island: la battaglia per la pole position sull’affascinante circuito, per spezzare il dominio di Marquez(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:16:00 GMT)

MotoGp - Marc Marquez in pole in Australia davanti a Andrea Iannone : Marc Marquez scatterà dalla pole al via del Gran Premio di Australia , terz'ultima prova del Motomondiale classe MotoGp . Lo spagnolo della Honda, già confermatosi campione del mondo in Giappone, ha chiuso le qualifiche sul circuito di Phillip Island, bagnato da una leggera pioggia, con il miglior tempo 1'29'.199 precedendo di 310 millesimi il connazionale della Yamaha ...

MotoGp Australia - qualifiche : in pole c’è sempre Marquez - Iannone primo italiano : Ha appena vinto il titolo mondiale, ma ancora non si ferma. Marc Marquez scatterà dalla pole anche nel Gran Premio di Australia, terz’ultima prova della MotoGp. Per lo spagnolo si tratta della sesta pole stagionale, la quinta consecutiva. Sul circuito di Phillip Island, bagnato da una leggera pioggia, con la sua Honda ha fermato il cronometro a 1’29.199, precedendo di ben 310 millesimi il connazionale della Yamaha Maverick Vinales e ...

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGp/ Gp Australia 2018 : pole di Marquez - 7° Valentino Riossi : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Australia 2018 Phillip Island: la battaglia per la pole position sull'affascinante circuito, tutti contro Marquez.

MotoGp Australia : ancora Marquez - è pole. Rossi settimo : PHILLIP ISLAND - Marc Marquez non si ferma: con il tempo di 1:29.199, lo spagnolo della Honda, che la scorsa settimana si è laureato campione del mondo, conquista la pole della MotoGp in Australia. Prima fila anche per Maverick Vinales con la Yamaha e per Johann Zarco con la Tech3, mentre Andrea Iannone con la Suzuki deve accontentarsi del ...