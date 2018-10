MotoGp – Le lacrime di Viñales | l’euforia di Iannone e il sorriso di Dovizioso | le parole

sportfair

(Di domenica 28 ottobre 2018) Ledei primi tre classificati al termine del Gp di Phillip Island, vinto dadopo un digiuno che durava dal 2017 Finisce il digiuno di vittorie della Yamaha, che torna sul gradino più alto del podio grazie alla splendida prestazione di Maverick. Il pilota spagnolo vince il Gp di Phillip Island, precedendo sul traguardo Andreae Andrea, autori anch’essi di una super prestazione. AFP/LaPresse Felice e soddisfatto come non potrebbe essere altrimenti l’iberico del team di Iwata, alquanto euforico nel parco chiuso: “è stato un anno molto difficile per me, non mi rendo ancora conto di aver vinto. Ho spinto e dato il massimo, vorrei ringraziare il team perché hanno lavorato benissimo fornendomi una moto per vincere. Quando ho tagliato il traguardo c’erano solonel casco, ringrazio tutte le persone che mi hanno sempre ...