MotoGp – La paura per Viñales e i problemi di Rossi | Lin Jarvis svela | “mi aspettavo di

MotoGp - GP Australia - Zarco e i rischi in qualifica : 'Avevo paura' : Terza casella in griglia a Phillip Island per Johann Zarco , che riesce a piazzarsi del campione del mondo 2018 di MotoGP Marc Marquez e della Yamaha ufficiale di Maverick Vinales: "E' stato difficile girare con il tracciato in queste condizioni, vedevo la pioggia ma sapevo che la pista potesse ...

MotoGp – Marquez - la pioggia e la gara di gruppo in Australia : “avevo paura! Ecco cosa dobbiamo capire” : Le sensazioni di Marc Marquez dopo la pole position conquistata nelle qualifiche del Gp d’Australia di questa mattina a Phillip Island Marc Marquez inarrestabile! Dopo la vittoria del titolo Mondiale di domenica scorsa in Giappone, lo spagnolo è riuscito a mantenere la concentrazione giusta per far bene anche in Australia. Nonostante un weekend al top di Iannone e una leggera pioggia improvvisa arrivata proprio all’inizio della ...

MotoGp - Zarco svela : “nel secondo run ho avuto paura. Sensazioni per la gara? Ce la giochiamo per il podio” : Ottima terza posizione per il pilota francese dopo le Qualifiche del Gp d’Australia, un risultato che sarebbe potuto essere migliore con altre condizioni meteo Settima prima fila in stagione per Johann Zarco, il pilota francese partirà in terza posizione sulla griglia di partenza del Gp d’Australia grazie all’ottima prestazione fornita in Qualifica. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE Un risultato da incorniciare per il ...

MotoGp – Marquez pronto ad affrontare la paura del mare per un altro titolo : “da solo nel Mediterraneo? Lo farei - ma…” : Marc Marquez, il settimo titolo Mondiale e la paura del mare: lo spagnolo pronto a tutto pur di vincere ancora Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp: lo spagnolo della Honda ha trionfato domenica al Gp del Giappone, assicurandosi la vittoria matematica del titolo Mondiale 2018. Grande festa per la Honda, che celebra il settimo titolo di Marquez, il quinto nella categoria regina, proprio nella casa del team, davanti ai boss ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Valentino Rossi risponde da campione. Yamaha di nuovo competitiva e il Dottore torna a far paura : La rinascita del Campione, il ruggito del leone ferito, la risposta del fenomeno indiscusso: Valentino Rossi batte un colpo nel momento più complicato della stagione e conquista una spettacolare seconda posizione sulla griglia di partenza del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà domani sul tracciato di Buriram. Il Dottore si era più volte lamentato nei confronti della Yamaha, in crisi totale nel corso di questa ...

MotoGp Buriram Lorenzo - brutto volo nelle Libere2 : paura - ma niente fratture : Grossa paura per Jorge Lorenzo nelle Libere2 del GP di Thailandia. Alla curva 3 del circuito di Buriram il maiorchino, già dolorante per la frattura al metacarpo del piede destro rimediata ad Aragon, ...

MotoGp - Dovizioso spaventato da… Iannone : “ho avuto paura di Andrea. Marquez? Non avevo carte” : Il pilota della Ducati ha svelato di aver risposto sorpasso su sorpasso a Marquez per evitare di ingaggiare la battaglia con Iannone Ad Aragon vince sempre Marc Marquez, ma che fatica avere ragione di un Andrea Dovizioso davvero duro a morire. Il pilota della Ducati guida per larghi tratti la gara spagnola, salvo venire attaccato nei giri finali dal campione del mondo che, dopo qualche giro di battaglia, si scrolla di dosso il forlivese ...

MotoGp – Lorenzo in pole ad Aragon non senza difficoltà : “ho avuto paura quando eravamo in pista tutti insieme” : Jorge Lorenzo commenta le qualifiche appena concluse sul circuito di Aragon: ecco le impressioni del poleman spagnolo Sul circuito di Aragon, Jorge Lorenzo strappa la pole position dettando legge in qualifica in Spagna davanti ai suoi tifosi. Segue al pilota della Ducati il suo compagno di box Andrea Dovizioso, seguito da Marc Marquez. Male Valentino Rossi, che in vista del quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp in ...