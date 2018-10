MotoGp – Iannone commovente dopo il 2° posto | la lettera all’amico Paolo Martolò FOTO

sportfair

: ???? Brivido in fondo al rettilineo ?? #Iannone: 'E' andata bene, momento bruttissimo' ???? #GiroMatto #MotoGP - SkySportMotoGP : ???? Brivido in fondo al rettilineo ?? #Iannone: 'E' andata bene, momento bruttissimo' ???? #GiroMatto #MotoGP - OfficialMinis : MotoGP – Australian GP – Race #Viñales #Iannone #Dovizioso #MV25 #AI29 #AD04 - Agenzia_Ansa : MotoGp, Vinales vince in Australia davanti a Iannone e Dovizioso -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Andreadedica un post speciale al suo amico, colpito da un malore lo scorso anno durante il weekend di Sepang: le parole del pilota Suzukiil podio in Australia Weekend speciale per Andreain Australia: il pilota italiano della Suzuki,esser stato sempre tra i migliori in pista a Phillip Island, ha conquistato un podio importantissimo e un secondo, alle spalle di Vinales, dal gusto dolcissimo. Il campione di Vasto avrebbe sicuramente preferito una vittoria, su una pista dove avrebbe potuto trionfare di certo in sella alla sua Suzuki, ma è comunque soddisfatto per il traguardo raggiunto. Sereno e positivo, a poche gare dall’addio alla Suzuki,ha voluto dedicare un lungo post a, suo creative director, colpito da un malore lo scorso anno durante il weekend di gara di Sepang. Un amico fraterno, finito in coma ...