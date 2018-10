MotoGP | GP Malesia 2018 | programma | orari e tv Si corre fra una settimana a Sepang

MotoGP – Jorge Lorenzo assente anche in Malesia? La Ducati pronta (di nuovo) a sostituirlo : Jorge Lorenzo potrebbe non correre in Malesia: se il pilota spagnolo dovesse dare forfait anche Sepang, la Ducati è pronta a sostituirlo con Michele Pirro Jorge Lorenzo tornerà a correre in Malesia? Il pilota spagnolo dopo l’incidente ad Aragon, la caduta a Buriram e l’operazione al polso, è tornato a casa, ma potrebbe rientrare in pista a Sepang. A seguito del suo forfait in Giappone, il motociclista è stato sostituito da ...

