MotoGP Dovizioso | Podio importante ; Iannone | Mi sento fiero

MotoGP - Pagelle GP Australia 2018 : Maverick Vinales di nuovo sugli scudi - Iannone e Dovizioso brillanti - Rossi spento - Marquez e Zarco si spaventano : Il Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP vede il ritorno al successo di Maverick Vinales e Yamaha, nella consueta gara con tanti sorpassi, ed errori. Andrea Iannone e Andrea Dovizioso si dimostrano pronti a battagliare, mentre con Johann Zarco e Marc Marquez non ci si annoia mai. Di seguito le Pagelle della gara di Phillip Island, per capire chi si è meritato un buon voto e chi, invece, è finito dietro alla lavagna. Pagelle GP Australia ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGP 2018 : “Soddisfatto del podio e - soprattutto - del miglioramento rispetto ad un anno fa” : Non avrà vinto il Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP ma Andrea Dovizioso è comunque raggiante al termine della gara di Phillip Island, e non solo perchè ha conquistato il 50esimo podio della sua carriera nella classe regina. Il romagnolo, infatti, aveva iniziato il weekend con la speranza di vedere una Ducati ben più competitiva sul tracciato Australiano rispetto ad un anno fa, e la missione, con questo terzo posto, è assolutamente ...

MotoGP – Dalla scelta delle gomme al quarto posto di Bautista - Dovizioso soddisfatto in Australia : “ecco perchè non ho potuto attaccare alle fine” : Dovizioso soddisfatto del terzo posto di Phillip Island: il commento del ducatista dopo il Gp d’Australia vinto da un eccellente Maverick Vinales Dopo 25 gare di digiuno, la Yamaha ritrova la vittoria, al Gp d’Australia, con uno splendido Maverick Vinales. Gara amara per Marc Marquez a Phillip Island: lo spagnolo è stato costretto a rientrare ai box a causa delle conseguenze riportate sulla sua Honda dopo il contatto con ...

Classifica Mondiale MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez al terzo “zero” dell’anno - Dovizioso allunga su Rossi e Vinales si avvicina : La Classifica generale del Mondiale MotoGP 2018 non vede particolari scossoni in vetta, anche perchè Marc Marquez ha già conquistato il suo titolo iridato, per cui il ritiro odierno non gli toglie certo il sorriso. Andrea Dovizioso invece, con il terzo posto di oggi allunga a +15 nel confronto diretto per il secondo posto con Valentino Rossi, mentre lo stesso distacco lo ha ora Maverick Vinales nei confronti del suo compagno di scuderia, grazie ...

MotoGP – Vinales trionfa in Australia - Marquez ko : Dovizioso allunga su Rossi - la nuova classifica piloti : Vinales trionfa in Australia, Marquez costretto a tornare ai box: Dovizioso allunga su Valentino Rossi e sorride a Phillip Island. La classifica piloti aggiornata Dopo 25 gare di digiuno, la Yamaha ritrova la vittoria, al Gp d’Australia, con uno splendido Maverick Vinales. Gara amara per Marc Marquez a Phillip Island: lo spagnolo è stato costretto a rientrare ai box a causa delle conseguenze riportate sulla sua Honda dopo il contatto ...

MotoGP Phillip Island - Vinales trionfa. Iannone 2° - poi Dovizioso. Rossi 6° : Top Gun torna sui grandi schermi. Vinales ritrova una M1-Tomcat e si impone nel GP di Australia interrompendo finalmente, dopo 25 GP di buio, l'astinenza da vittoria della Yamaha. Maverick vince ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Maverick Vinales spezza il tabù Yamaha e vince davanti a Iannone e Dovizioso - Rossi 6° - Marquez out : Dopo 490 giorni di attesa una Yamaha torna sul gradino più alto del podio in MotoGP. Maverick Vinales, infatti, domina il Gran Premio d’Australia 2018 di Phillip Island e fa tornare il sorriso alla scuderia di Iwata. Lo spagnolo, dopo essere partito male, risale in maniera rabbiosa ed inesorabile, approfitta del ritiro di Marc Marquez (dopo il contatto con Johann Zarco) e stacca nettamente tutti gli inseguitori, prima di stringere i denti ...

MotoGP – Vinales super in Australia : il bel gesto di Valentino Rossi - strette di mano anche tra Dovizioso e Iannone [VIDEO] : Valentino Rossi e colleghi si congratulano con Vinales per la vittoria in Australia, strette di mano anche tra Iannone e Dovizioso a Phillip Island Maverick Vinales interrompe il digiuno della Yamaha regalandosi una speciale vittoria oggi al Gp d’Australia: il pilota spagnolo ha conquistato uno speciale trionfo a Phillip Island, lasciandosi alle spalle i due italiani Iannone e Dovizioso, ex compagni di squadra in Ducati. Ottimo ...

MotoGP – Le lacrime di Viñales - l’euforia di Iannone e il sorriso di Dovizioso : le parole dei primi tre del Gp di Phillip Island : Le parole dei primi tre classificati al termine del Gp di Phillip Island, vinto da Viñales dopo un digiuno che durava dal 2017 Finisce il digiuno di vittorie della Yamaha, che torna sul gradino più alto del podio grazie alla splendida prestazione di Maverick Viñales. Il pilota spagnolo vince il Gp di Phillip Island, precedendo sul traguardo Andrea Iannone e Andrea Dovizioso, autori anch’essi di una super ...

MotoGP - Viñales stoppa il digiuno di vittorie della Yamaha : Iannone super davanti a Dovizioso : Arriva la prima vittoria della stagione della Yamaha: Vinales ritrova il gradino più alto del podio a Phillip Island. Due italiani alle spalle dello spagnolo al Gp d’Australia Nonostante Marc Marquez sia già campione del mondo grazie alla vittoria di domenica scorsa in Giappone, il Gp d’Australia si è rivelato un vero e proprio spettacolo. La maledizione del campione del mondo si è fiondata nuovamente su Marc Marquez: lo ...

DIRETTA MotoGP/ Gara live : Vinales ha vinto! Iannone e Dovizioso sul podio - Marquez out e Valentino Rossi... : DIRETTA MOTOGP Gara e warm-up del Gp Australia 2018 Phillip Island live: cronaca e tempi, podio, vincitore e ordine d’arrivo (oggi domenica 28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 06:38:00 GMT)

LIVE MotoGP - GP Australia 2018 in DIRETTA : Marc Marquez favorito - Valentino Rossi e Dovizioso per la rimonta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, i centauri sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e contro-sorpassi lungo i saliscendi della pista Australiana. Nella classe regina Marc Marquez partirà dalla pole position. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, non è ancora sazio e vuol vincere per dimostrare la sua superiorità. Proveranno a ...

MotoGP - GP Australia 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Iannone il migliore - Dovizioso (4°) precede Marquez - indietro Valentino Rossi : Andrea Iannone è stato il più veloce nel warm-up del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha confermato l’eccellente velocità del weekend, volando letteralmente lungo i saliscendi di Phillip Island e siglando il crono di 1’29″254. Un ottimo passo quello esibito dal centauro tricolore che si candida ad un ruolo di primo piano per la gara. Alle sue spalle troviamo la coppia ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marquez favorito per la gara - ma Iannone e Viñales hanno il passo per giocarsela. Dovizioso e Rossi a caccia del podio : Le qualifiche del Gran Premio d’Australia 2018 di MotoGP sono andate in archivio con la pole position del solito Marc Marquez (79^ pole in carriera, 51^ nella classe regina), il quale è riuscito a spingere al massimo nonostante le condizioni metereologiche difficilissime da gestire, con un fortissimo vento che ha trasportato qualche fastidiosa goccia di pioggia sul tracciato proprio durante il Q2. L’iberico si è confermato il più ...