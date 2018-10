MotoGp Australia - 1°Vinales - 2°Iannone : Il neo campione del mondo, Marc Marquez, Honda,, si è ritirato dopo un contatto al sesto giro con il francese Johann Zarco.

Maverick Viñales - GP Australia MotoGp 2018 : “Sono felicissimo - è stato un periodo molto duro. Oggi avevo la moto che desideravo” : Dopo 25 gare la Yamaha è tornata finalmente alla vittoria ed è stato lo spagnolo Maverick Viñales ad interrompere questo lungo ed inusuale digiuno per la squadra nipponica. L’iberico si è imposto con merito nel GP d’Australia, terzultima prova del Mondiale 2018 di motoGP, mettendo in mostra una velocità impressionante che gli ha permesso di vincere in fuga, nonostante la partenza non sia stata delle migliori. Un successo pieno di ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGp 2018 : “Soddisfatto del podio e - soprattutto - del miglioramento rispetto ad un anno fa” : Non avrà vinto il Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP ma Andrea Dovizioso è comunque raggiante al termine della gara di Phillip Island, e non solo perchè ha conquistato il 50esimo podio della sua carriera nella classe regina. Il romagnolo, infatti, aveva iniziato il weekend con la speranza di vedere una Ducati ben più competitiva sul tracciato Australiano rispetto ad un anno fa, e la missione, con questo terzo posto, è assolutamente ...

MotoGp – Dalla scelta delle gomme al quarto posto di Bautista - Dovizioso soddisfatto in Australia : “ecco perchè non ho potuto attaccare alle fine” : Dovizioso soddisfatto del terzo posto di Phillip Island: il commento del ducatista dopo il Gp d’Australia vinto da un eccellente Maverick Vinales Dopo 25 gare di digiuno, la Yamaha ritrova la vittoria, al Gp d’Australia, con uno splendido Maverick Vinales. Gara amara per Marc Marquez a Phillip Island: lo spagnolo è stato costretto a rientrare ai box a causa delle conseguenze riportate sulla sua Honda dopo il contatto con ...

Classifica Mondiale MotoGp - GP Australia 2018 : Marc Marquez al terzo “zero” dell’anno - Dovizioso allunga su Rossi e Vinales si avvicina : La Classifica generale del Mondiale MotoGP 2018 non vede particolari scossoni in vetta, anche perchè Marc Marquez ha già conquistato il suo titolo iridato, per cui il ritiro odierno non gli toglie certo il sorriso. Andrea Dovizioso invece, con il terzo posto di oggi allunga a +15 nel confronto diretto per il secondo posto con Valentino Rossi, mentre lo stesso distacco lo ha ora Maverick Vinales nei confronti del suo compagno di scuderia, grazie ...

MotoGp – Vinales trionfa in Australia - Marquez ko : Dovizioso allunga su Rossi - la nuova classifica piloti : Vinales trionfa in Australia, Marquez costretto a tornare ai box: Dovizioso allunga su Valentino Rossi e sorride a Phillip Island. La classifica piloti aggiornata Dopo 25 gare di digiuno, la Yamaha ritrova la vittoria, al Gp d’Australia, con uno splendido Maverick Vinales. Gara amara per Marc Marquez a Phillip Island: lo spagnolo è stato costretto a rientrare ai box a causa delle conseguenze riportate sulla sua Honda dopo il contatto ...

MotoGp - GP Australia 2018 : Maverick Vinales spezza il tabù Yamaha e vince davanti a Iannone e Dovizioso - Rossi 6° - Marquez out : Dopo 490 giorni di attesa una Yamaha torna sul gradino più alto del podio in MotoGP. Maverick Vinales, infatti, domina il Gran Premio d’Australia 2018 di Phillip Island e fa tornare il sorriso alla scuderia di Iwata. Lo spagnolo, dopo essere partito male, risale in maniera rabbiosa ed inesorabile, approfitta del ritiro di Marc Marquez (dopo il contatto con Johann Zarco) e stacca nettamente tutti gli inseguitori, prima di stringere i denti ...

MotoGp – Vinales super in Australia : il bel gesto di Valentino Rossi - strette di mano anche tra Dovizioso e Iannone [VIDEO] : Valentino Rossi e colleghi si congratulano con Vinales per la vittoria in Australia, strette di mano anche tra Iannone e Dovizioso a Phillip Island Maverick Vinales interrompe il digiuno della Yamaha regalandosi una speciale vittoria oggi al Gp d’Australia: il pilota spagnolo ha conquistato uno speciale trionfo a Phillip Island, lasciandosi alle spalle i due italiani Iannone e Dovizioso, ex compagni di squadra in Ducati. Ottimo ...

MotoGp – Semafori spenti a Phillip Island : il VIDEO della partenza del Gp d’Australia : Miller subito in testa, inizio difficile per Marquez: il VIDEO della partenza del Gp d’Australia E’ finalmente iniziato lo spettacolo del Gp d’Australia: dopo le qualifiche di ieri che hanno regalato a Marquez una splendida pole position, i campioni della MotoGp sono in pista, a Phillip Island, per la battaglia della domenica. Una partenza caotica, che ha lasciato per qualche secondo col fiato sospeso: Marquez è stato ...

MotoGp – Iannone davanti a tutti nel warm up del Gp d’Australia : mattinata amara per Rossi : Iannone si riprende il primo posto a Phillip Island: warm up deludente per Valentino Rossi in Australia Dopo le qualifiche non troppo soddisfacenti di ieri mattina a Phillip Island, Andrea Iannone si è ripreso la prima posizione, oggi, nel warm up del Gp d’Australia. Il pilota della Suzuki si è lasciato alle spalle Vinales e Zarco, mentre Marquez, poleman della gara australiana, si trova al quinto posto, alle spalle di Dovizioso. ...