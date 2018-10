MotoGp Australia | la classifica | colpo grosso della Yamaha | incidente per Marc Marquez ...

MotoGp - GP d'Australia 2018 : la diretta LIVE della gara : LIVE 06:08 28 ott 14 GIRI AL TERMINE, LA TOP 3: VINALES-ROSSI-BAUTISTA 06:19 28 ott 13° GIRO - Errore di Iannone , perde la seconda posizione scalando in quinta posizione. 06:18 28 ott 12° GIRO - A ...

MotoGp – Semafori spenti a Phillip Island : il VIDEO della partenza del Gp d’Australia : Miller subito in testa, inizio difficile per Marquez: il VIDEO della partenza del Gp d’Australia E’ finalmente iniziato lo spettacolo del Gp d’Australia: dopo le qualifiche di ieri che hanno regalato a Marquez una splendida pole position, i campioni della MotoGp sono in pista, a Phillip Island, per la battaglia della domenica. Una partenza caotica, che ha lasciato per qualche secondo col fiato sospeso: Marquez è stato ...

MotoGp – Iannone davanti a tutti nel warm up del Gp d’Australia : mattinata amara per Rossi : Iannone si riprende il primo posto a Phillip Island: warm up deludente per Valentino Rossi in Australia Dopo le qualifiche non troppo soddisfacenti di ieri mattina a Phillip Island, Andrea Iannone si è ripreso la prima posizione, oggi, nel warm up del Gp d’Australia. Il pilota della Suzuki si è lasciato alle spalle Vinales e Zarco, mentre Marquez, poleman della gara australiana, si trova al quinto posto, alle spalle di Dovizioso. ...

LIVE MotoGp - GP Australia 2018 in DIRETTA : Marc Marquez favorito - Valentino Rossi e Dovizioso per la rimonta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, i centauri sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e contro-sorpassi lungo i saliscendi della pista Australiana. Nella classe regina Marc Marquez partirà dalla pole position. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, non è ancora sazio e vuol vincere per dimostrare la sua superiorità. Proveranno a ...

Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island. Marquez già campione del Mondo, possibile duello fra Dovizioso e Rossi per il secondo posto

MotoGp Australia 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8 : Chi si aspettava un Marc Marquez (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8) vacanziero in Australia, ammorbidito dai festeggiamenti per il mondiale appena stravinto in Giappone, non aveva fatto i conti col personaggio. Il settimo titolo iridato non ha placato la sua fame e, in 1'29«199, si è preso la sesta pole stagionale, quinta consecutiva a Phillip Island, 51/a da quando corre in MotoGP. Alle spalle del cannibale Honda, ...

MotoGp - GP Australia 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Iannone il migliore - Dovizioso (4°) precede Marquez - indietro Valentino Rossi : Andrea Iannone è stato il più veloce nel warm-up del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha confermato l’eccellente velocità del weekend, volando letteralmente lungo i saliscendi di Phillip Island e siglando il crono di 1’29″254. Un ottimo passo quello esibito dal centauro tricolore che si candida ad un ruolo di primo piano per la gara. Alle sue spalle troviamo la coppia ...

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY gara live : vincitore - podio (GP Australia 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up del Gp Australia 2018 Phillip Island live: cronaca e tempi, podio, vincitore e ordine d'arrivo (oggi domenica 28 ottobre)

MotoGp - in Australia la terzultima prova del motomondiale (occhio all'orario) : Le gare di Motogp, Moto2 e Moto3: tutti gli orari per non perdere la diretta dal circuito di Phillip Island

MotoGp oggi - GP Australia 2018 : gara. A che ora inizia e come vederla in tv su Sky e TV8. I programmi di differite e repliche : oggi, domenica 28 ottobre, assisteremo al terzultimo round della stagione 2018 del Motomondiale, in Australia. Sul tracciato di Phillip Island i centauri sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e contro-sorpassi lungo i saliscendi della pista Australiana. Nella classe regina Marc Marquez partirà dalla pole position. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, non è ancora sazio e vuol vincere per dimostrare la sua superiorità. Proveranno a ...

MotoGp : l’impegno degli impianti frenanti in Australia : Il terzo appuntamento del poker asiatico-oceanico è il GP d’Australia in programma dal 26 al 28 ottobre a Phillip Island (Australia), 17° round del Mondiale MotoGP. Inaugurato nel dicembre 1956, il tracciato ospita la 500-MotoGP dal 1989 e il Mondiale Superbike dal 1990. Situato sull’omonima isola a 140 km da Melbourne, è il circuito più […] L'articolo MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti in Australia sembra essere il ...

MotoGp - GP Australia 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Domenica 28 ottobre si disputerà il GP di Australia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Phillip Island. Su una delle piste più divertenti dell’intero calendario e particolarmente gradita ai piloti, assisteremo a una gara estremamente avvincente e appassionante. Quando sarà l’alba in Italia, Marc Marquez scatterà dalla pole position e andrà a caccia della vittoria da vero Campione del Mondo: lo spagnolo ...

MotoGp - GP Australia 2018 : Marquez favorito per la gara - ma Iannone e Viñales hanno il passo per giocarsela. Dovizioso e Rossi a caccia del podio : Le qualifiche del Gran Premio d’Australia 2018 di MotoGP sono andate in archivio con la pole position del solito Marc Marquez (79^ pole in carriera, 51^ nella classe regina), il quale è riuscito a spingere al massimo nonostante le condizioni metereologiche difficilissime da gestire, con un fortissimo vento che ha trasportato qualche fastidiosa goccia di pioggia sul tracciato proprio durante il Q2. L’iberico si è confermato il più ...