Moto3 | Vietti | ' Il podio? Un sogno'

Moto3 – Arenas trionfa in Australia - Rodrigo sperona Bezzecchi : primo straordinario podio per Vietti : Festa in casa Sky per lo splendido podio del giovanissimo Vietti: in Australia trionfa Arenas, Bezzecchi speronato da Rodrigo Non si chiude la corsa per il titolo mondiale di Moto3 in Australia: nonostante un clamoroso colpo di scena che ha mandato al tappetto l’italiano Bezzecchi, i giochi non sono ancora dle tutto chiusi. Una gara mozzafiato oggi in Australia, al termine della quale è un eccellente Arenas ad alzare le braccia al ...