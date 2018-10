Moto3 Phillip Island | Bezzecchi cade; Vince Arenas | 2° ' Diggia' | 3° Vietti

Classifica Mondiale Moto3 2018 : Jorge Martin si porta a +12 su Marco Bezzecchi dopo il GP a Phillip Island : Jorge Martin guadagna punti nella graduatoria del Mondiale 2018 di Moto3 dopo il GP d’Australia, a Phillip Island . Lo spagnolo per effetto del quinto posto finale e dello “zero” di Marco Bezzecchi , steso ancora una volta nella fasi concitate della corsa, ha porta to il suo vantaggio a 12 lunghezze. Torna poi in auge Fabio Di Giannantonio: il romano, con il secondo posto di quest’ultima gara, è a -20 dal compagno di squadra ...

Moto3 – Jorge Martin in pole in Australia : Bezzecchi in fondo alla griglia di Phillip Island : Bezzecchi in difficoltà nel sabato di Phillip Island: Jorge Martin conquista la sua decima pole al Gp d’Australia E’ iniziato lo spettacolo delle qualifiche del Gp d’Australia: i primi ad aprire le danze sono stati i giovanissimi della Moto3, che sono andati a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza sul circuito di Phillip Island. Il più veloce è stato un ottimo Jorge Martin, a caccia del riscatto dopo il ...