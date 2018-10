Moto3 – Arenas trionfa in Australia | Rodrigo sperona Bezzecchi | primo straordinario podio

sportfair

: Moto3 rocambolesca: Arenas trionfa sul Diggia e sul rookie Vietti. Martin allunga per il ko del Bez - argentato49 : Moto3 rocambolesca: Arenas trionfa sul Diggia e sul rookie Vietti. Martin allunga per il ko del Bez - viajandoperdido : Moto3, Bezzecchi cade Vince Arenas, 2° ‘Diggia’ -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Festa in casa Sky per lo splendidodel giovanissimo Vietti: into daNon si chiude la corsa per il titolo mondiale diin: nonostante un clamoroso colpo di scena che ha mandato al tappetto l’italiano, i giochi non sono ancora dle tutto chiusi. Una gara mozzafiato oggi in, al termine della quale è un eccellentead alzare le braccia al cielo, seguito sulda Di Giannantonio e da unoVietti, a Phillip Island per sostituire Bulega. Quinto posto per Jorge Martin, mentre il suo diretto rivale per la corsa al titolo,, non è riuscito a tagliare il traguardo perchèto da. Martin adesso si porta a +12 da, mentre Di Giannantonio accorcia le distanze, portandosi a -20.L'articoloin...