Moto2 | GP Australia Vittoria di Binder | Bagnaia chiude 12° | festa mondiale rimandata

Moto2 - Australia : Marini 5° - festa rimandata per Bagnaia : festa mondiale rimandata per Francesco Bagnaia in una gara dove lo Sky Racing Team VR46 conclude nella top-5 in Moto2 con Luca Marini. Se 'Pecco' vive a Phillip Island una corsa problematica culminata ...

Moto2 – Festa rimandata per Bagnaia - in Australia trionfa Binder : Niente Festa per Bagnaia in Australia: il gp di Phillip Island va a Binder: Mir beffato per un soffio Si prospettava una domenica complicata per Pecco Bagnaia, dopo le amare qualifiche di ieri a Phillip Island, e così è effettivamente stato: il Gp d’Australia non ha sorriso al giovane pilota dello Sky Racing Team, che ha chiuso a 12° posto la sua corsa, perdendo un punto solo su Oliveira, rimandando così la sua Festa. Niente titolo ...

Moto2 - GP Australia 2018 : risultati e classifica gara. Vince Brad Binder in volata davanti a Mir - Marini quinto - Bagnaia 12° alle spalle di Oliveira 11° : Brad Binder si aggiudica il GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di Moto2. Sul tracciato di Phillip Island il sudafricano, in sella alla KTM, ha preceduto in un arrivo palpitante in volata lo spagnolo Joan Mir e l’altro iberico Xavi Vierge. Una gara molto equilibrata in cui Binder si è imposto con merito, essendo quello che ha sbagliato meno. Quinta piazza per un buon Luca Marini, in lotta per il podio fino ...

Australia Moto2 - Pasini pole e Bagnaia lontano. In Moto3 vola Martin : L'occasione mancata. E una pole position che pesa e fa pensare. Cominciando da quest'ultima, quando mancano 3 gare alla conclusione del Mondiale Moto2, Mattia Pasini è il possibile prossimo ...

Moto2 - GP Australia. Pole di Pasini - 16° Bagnaia - 20° Oliveira : Marcamento a uomo . In classifica e anche in pista, Bagnaia e Oliveira si controllano a vista . Per lunga parte del turno, i due avversari navigano su tempi vicini tra loro, ma lontani dai più veloci. ...

Moto2 - GP Australia 2018 : Mattia Pasini centra la pole position - mentre i favoriti rincorrono : Bagnaia 16° - Oliveira 20° : Mattia Pasini centra una splendida pole position del Gran Premio di Australia 2018 della Moto2 distanziando nettamente tutti i rivali e domando il forte vento che si sta abbattendo sulla pista di Phillip Island. Per il romagnolo margine di sicurezza che gli garantisce di partire davanti a tutti, nonostante una caduta nelle ultime fasi della sessione. L’alfiere del team Kalex Italtrans ha fatto segnare il tempo di 1:33.368 precedendo di 256 ...

Moto2 - Australia : Bagnaia cerca il passo nelle prime prove : Nel weekend che gli consente di giocarsi il primo match point per la conquista del titolo iridato, Francesco Bagnaia con lo Sky Racing Team VR46 nel venerdì di prove al Phillip Island Grand Prix ...

Moto2 - GP Australia 2018 : risultati e classifiche prove libere. Brad Binder davanti a tutti - Bagnaia (5°) e Oliveira (6°) si marcano stretto : Brad Binder svetta nella prima giornata di prove libere del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di Moto2. Il sudafricano della KTM ha siglato il crono di 1’33″701 ed è stato il migliore di questo day-1, dimostrando un grande feeling con il tracciato di Phillip Island. Alle sue spalle, nella classifica combinata, il tedesco Marcel Schrotter, distanziato di 87 millesimi, mentre in terza posizione il nostro Mattia ...

Moto2 - GP Australia 2018 : Francesco Bagnaia può vincere il Mondiale con 2 gare d’anticipo. Le possibili combinazioni : Francesco “Pecco” Bagnaia si presenta a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia 2018 con il primo match point per conquistare aritmeticamente il titolo iridato della Moto2 con due gare d’anticipo. Il torinese dello Sky Racing Team VR46 sta disputando un campionato fenomenale dimostrando di essere il pilota più completo e veloce della categoria ma deve fare i conti con un avversario solidissimo come il portoghese ...

Moto2 e Moto3 - GP Australia 2018. Il riscatto italiano : Lo scettro è sempre spagnolo. La MotoGP è un regno dominato dai piloti iberici di cui Marquez è ovviamente l'esponente più forte, senza dimenticare il contributo dato da Jorge Lorenzo a raggiungere i ...